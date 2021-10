Csoma Botond (UDMR), despre negocierile de mâine: În acest moment credem că aceste discuții sunt cumva de curtoazie. E greu să îl acceptam pe Cioloș ca șef al Executivului. N-am spus imposibil, dar este foarte dificil

"Am avut o şedinţă de grup cu colegii deputaţi şi senatori şi domnul preşedinte Kelemen Hunor ne-a informat că a fost sunat de către Dacian Cioloş ieri şi invitat la anumite discuţii. Am hotărât să-l mandatăm pe domnul preşedinte să ia parte la acele discuţii care vor avea loc mâine, unde vor fi prezenţi şi reprezentanţii PNL, cei de la USR PLUS şi minorităţi. În acest moment, noi credem că aceste discuţii sunt cumva anumite discuţii de curtoazie. Nu cred că vom discuta în detaliu un program de guvernare sau o formulă de guvernare. Am spus şi ieri - pentru noi e foarte greu să-l acceptăm pe domnul Dacian Cioloş ca şef al Executivului şi motivul principal este că partidul domniei sale a făcut un acord conjunctural în Parlament şi a iniţiat prima moţiune de cenzură numai cu AUR. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. N-am spus că este imposibil pentru noi, dar este foarte dificil", a precizat Csoma Botond la Parlament, la finalul şedinţei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR.



El a spus că UDMR nu va accepta ceea ce Dacian Cioloş a anunţat deja - desfiinţarea SIIJ în formula propusă de USR PLUS şi alegerea primarilor în două tururi.



"Pe aceste două subiecte nu cred că noi vom putea fi vreodată de acord. Dacă ei pun aceasta condiţie pentru formarea unui guvern, este exclus din start. Nu ştiu dacă domnul Cioloş se va răzgândi şi îşi va retrage aceste condiţii. De aceea am spus că nu este imposibil, nu excludem sută la sută, dar ceea ce este cert că este foarte greu pentru noi să-l acceptăm pe dânsul ca şef al Executivului", a explicat Csoma Botond.



El a adăugat că nu poate spune exact care ar fi şansele de refacere a coaliţiei de guvernare, dar UDMR ar fi dorit ca această coaliţie să fie refăcută.



"Eu cred că, dacă am putea ajunge la un premier - şi aici într-o proporţie foarte mare această propunere ar trebui să vină de la PNL - şi dacă am putea să avem un agreement (acord - n.r.) în privinţa persoanei premierului, atunci cred că am putea să facem şi paşii următori pentru ca această coaliţie să fie refăcută", a adăugat el.



Întrebat dacă ar putea exista o coaliţie cu un premier de la PNL, dar care să nu fie Florin Cîţu, Csoma Botond a răspuns afirmativ: "Ar fi o variantă".



Potrivit acestuia, PSD nu ar face un guvern cu PNL, după cum reiese din declaraţiile liderului social-democraţilor, Marcel Ciolacu.



"În cel mai bun caz, aş putea să văd o situaţie în care un guvern minoritar PNL-UDMR ar fi sprijinit din Parlament de către PSD. (...) M-am gândit la faptul că poate, având în vedere situaţia pandemică, situaţia cu preţurile de la energie, poate că şi PSD, o perioadă, 6 luni, ar fi fost de acord să sprijine un guvern minoritar PNL-UDMR. De altfel, noi când l-am propus pe domnul Kelemen, ieri, la Cotroceni, pentru funcţia de premier, ne-am gândit la două situaţii, prima fiind să refacem noi coaliţia. Şi cred că domnul Kelemen Hunor ar fi avut mult mai multe şanse să refacă această coaliţie decât Dacian Cioloş. Şi, dacă n-am fi reuşit acest lucru, am fi discutat şi cu cei de la PSD să mergem pe varianta unui guvern minoritar", a afirmat Csoma Botond.



Liderul deputaţilor UDMR a amintit că Dacian Cioloş are la dispoziţie zece zile să vină în faţa Parlamentului cu un guvern şi cu un program de guvernare.



"Nu cred că ar trebui să discutăm acum de un alt premier PNL. Acum discutăm de situaţia existentă, când Dacian Cioloş este premier desemnat", a conchis el.

