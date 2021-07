CSM refuză apărarea independenței justiției după declarațiile lui Dragnea care a susținut că a fost "deținut politic"

Instanţă. Arhivă

Andrea Chiș, membru CSM, este și cea care a anunțat pe Facebook că a solicitat astăzi plenului Consiliului Superior al Magistraturii apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti faţă de declarațiile făcute de Dragnea, eliberat condiționat printr-o decizie a Tribunalului Giurgiu.

"Aceste afirmaţii sunt extrem de grave, cu atât mai mult cu cât provin din partea unei persoane care nu mai beneficiază de prezumţia de nevinovăţie în cauza în care a fost condamnat definitiv şi şi-a executat pedeapsa Tocmai din acest motiv, e imperios necesar ca astfel de afirmaţii să fie sancţionate imediat, aşa cum Secţia pentru judecători a cărei membră sunt a făcut-o în numeroase rânduri, condamnând prin comunicate de presă afirmaţii apreciate ca depăşind limitele libertăţii de exprimare, atunci când data şedinţelor nu permitea o reacţie promptă", afirmă judecătoarea Andrea Chiș.

Solicitarea sa a fost respinsă în plen. Au fost 8 voturi "pentru", dintre care 4 publice- al judecătorilor Andrea Chiș și Mihai Andrei Balan și al procurorilor Tatiana Toader și Cristian Mihai Ban. 7 voturi au fost "împotrivă" şi unul nul.

Ulterior deciziei din plenul CSM de astăzi, Secţia pentru judecători a instituției a transmis un "apel către actorii publici" ca "în discursurile lor să respecte independenţa şi imparţialitatea instanţelor".

"Secţia pentru judecători, singura autoritate competentă să apere independenţa judecătorilor, face un apel către toţi actorii publici ca în discursurile lor să respecte independenţa, imparţialitatea şi autoritatea instanţelor judecătoreşti", se arată într-un comunicat al Secţiei.

Secţia pentru judecători subliniază că hotărârile judecătoreşti de condamnare, achitare, liberare condiţionată ori de respingere a cererilor sunt "rezultatul exclusiv al aplicării legii şi respinge orice speculaţii contrare, vizând posibile alte raţiuni care ar fi stat la baza adoptării lor".

La ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea s-a lansat într-un atac la adresa judecătorilor care l-au condamnat și a celor care s-au opus eliberării sale condiționate, el susținând că a fost "deținut politic".

"Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judeca liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a susţinut Liviu Dragnea.

ŞTIRILE ZILEI