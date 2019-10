CSM Bucureşti a obţinut o remiză cu Rostov Don, în Liga Campionilor la handbal feminin

CSM Bucureşti, un egal cât o victorie / FOTO: csmbucuresti.ro

CSM a făcut un meci bun şi s-a luptat până la capăt cu puternica echipă rusească Rostov Don! Cu un moral bun după victoria din Danemarca, chiar dacă pe banca lor se află un nou antrenor, “tigroaicele” au avut o apărare exactă în faţa rusoaicelor celebre pentru cel mai rapid atac din lume.

„Vyakhireva este ca un peşte, imediat trece pe lângă tine. Este foarte micuţă şi foarte rapidă, însă în mare parte am reuşit să o oprim şi cred că asta este cel mai bine. Că am reuşit să punem la punct ceea ce noi am pregătit, chiar dacă am avut mici scăpări”, a spus Crina Pintea.

„Nu pot să nu fiu mulţumit după primele două meciuri. Cred că sunt 3 puncte importante pentru grupa principală. N-aş vrea să spun că suntem calificaţi, dar şansele cele mai mari sunt acolo”, a afirmat Adrian Vasile, antrenorul lui CSM.

Lipsită de piese de bază precum Cristina Neagu sau Nora Morek, vicecampioana României a obţinut un punct în faţa vicecampioanei Europei la capătul unui meci în care a condus doar de trei ori, cu 6-5, 15-14 şi 23-22.

CSM Bucureşti este pe locul 2 în clasament, cu 3 puncte

Cu o victorie şi un egal, CSM a strâns 3 puncte, la fel ca Rostov, antrenată de fostul selecţioner al României. Ambros Martin a explicat din nou de ce a lăsat naţionala şi îi dă dreptate Cristinei Neagu, care l-a acuzat că a plecat înainte de olimpiadă.

“Am mai spus-o de multe ori, au dreptate să fie supărate! Pentru că am luptat 3 ani împreună pentru acelaşi obiectiv, dar am considerat că ele au nevoie de cineva apropiat care să fie aici. Tomas Ryde este potrivit, eu eram prea departe”, a declarat după meci Ambros Martin.

Pentru CSMB au marcat Andrea Lekic 8 goluri, Linnea Torstensson 4, Elizabeth Omoregie 4, Dragana Cvijic 2, Laura Moisă 2, Crina Pintea 2, Itana Grbic 1.

Golurile echipei ruse au fost înscrise de Ana Viahireva 12, Iulia Managarova 3, Vladlena Bobrovnikova 2, Kristina Kojokar 2, Lois Abbingh 1, Reghina Kalinicenko 1, Ana Sen 1, Polina Kuzneţova 1.

Au arbitrat croaţii Dalibor Jurinovic şi Marko Mrvica, iar delegat EHF a fost slovena Anja Freser.

În etapa următoare, pe 19 octombrie, sunt programate partidele Team Esbjerg - Rostov Don şi CSM Bucureşti - MKS Perla Lublin.

Rostov este liderul Grupei B, cu 3 puncte, urmată de CSM Bucureşti, 3 puncte, Esbjerg, 0 puncte, Perla Lublin, 0 puncte. Primele trei clasate se califică în grupele principale.

