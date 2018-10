OUG, controverse și mai mari EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Secţia pentru procurori a CSM a decis, în unanimitate, că aplicarea ordonanţei de urgenţă pe legile Justiţiei în legătură cu exercitarea funcţiilor de către procurorii din Parchetul General, DNA şi DIICOT se aplică pe viitor şi nu are caracter retroactiv. Acest lucru înseamnă că procurorii care nu au 10 ani vechime, dar care au fost angajați înainte de această ordonanță, vor rămâne în DNA și DIICOT.

La şedinţa CSM a participat şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, care a declarat că doreşte să transmită un mesaj de stabilitate procurorilor. "Procurorii din Secţia specializată a CSM sunt oameni cu experienţă, care ştiu să interpreteze şi să aplice legea în mod corect. Până la urmă, nu am venit să-i lămuresc eu, am venit şi am avut o discuţie foarte bună. [...] Transmit procurorilor un mesaj de stabilitate, evident în condiţiile legii", a afirmat Toader, la sediul CSM.

ACTUALIZARE CSM a decis că procurorii rămân în funcție. OUG pe justiție nu se aplică retroactiv. "După deliberări, Secţia pentru procurori, în unanimitate, a luat act de solicitările Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT şi DNA şi recomandă interpretarea dispoziţiilor articolului 7 din OUG nr 92 din 2018 în sensul aplicării pentru viitor a condiţiilor de exercitare a funcţiilor în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , al DIICOT, al DNA, precum şi în cadrul celorlalte parchete", a declarat vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Codruţ Olaru.

ACTUALIZARE Ședința a început la 10.30, nu a durat mai mult de o oră, timp în care membrii secției pentru procurori au dezbătut această ordonanță și au încercat să afle care sunt efectele ei, a transmis Andreea Anghel, pentru emisiunea Aici, Acum. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns la CSM, dar nu a făcut declarații la intrarea în sediu.

Ordonanța de urgență prin care s-au modificat Legile Justiției a fost publicată marți în Monitorul Oficial, după aproximativ 30 de ore de la adoptarea ei de către Guvern. O primă consecință este faptul că peste 80 de procurori de la DNA și DIICOT, printre care și procuroarea care îl anchetează pe Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum, ar urma să părăsească aceste parchete.

