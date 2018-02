CSM se opune revocării lui Kovesi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Șeful Secției pentru procurori a CSM a anunțat că s-a decis respingerea solicitării ministrului Justiției cu privire la posibilitatea revocării procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Decizia a fost luată cu 6 voturi la 1. Doar Tudorel Toader a votat pentru revocare.

Hotărârea va fi motivată în perioada următoare și transmisă decidenților, a anunțat vicepreședintele CSM, Codruț Olaru.

Avizul CSM este consultativ, iar decizia finală aparține președintelui Klaus Iohannis.

La audierea publică, ministrul Justiției a reluat timp de o oră argumentele din raportul prezentat săptămâna trecută. A insistat asupra faptului că Laura Codruța Kovesi ar fi contestat autoritatea Curții Constitutionale, iar DNA ar fi încălcat prezumția de nevinovăție a celor cercetați.

Codruța Kovesi a susținut că evaluările ministrului sunt subiective, fără criterii clare, și a amintit că Tudorel Toader a afectat independența justiției prin declarațiile sale.

Procurorul general Augustin Lazar s-a contrat de mai multe ori cu Tudorel Toader, insistând asupra faptului că șefa DNA este singura propusă pentru sancționare pe baza unor decizii ale Curții Constitutionale.

Ministrul Justiției a anunțat că nu va răspunde mâine invitației la bilanțul DNA și a evocat chiar posibilitatea sesizării unui conflict instituțional la Curtea Constituțională, dacă președintele refuză revocarea lui Kovesi.

ACTUALIZARE După expunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, Laura Codruța Kovesi a răspuns punct cu punct acuzațiilor la adresa sa.

"Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite în niciun fel, netemeinice şi unele dintre ele sunt simple susţineri care nu se confirmă cu nimic din realitate. Pentru unele dintre afirmaţii, care sunt extrem de grave din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de probă, sens în care acest punct de vedere, pe care îl voi prezenta, l-am întocmit şi în scris (...). Eu am depus şi am pregătit un material privind activitatea de management desfăşurată în perioada 2016 - semestrul I 2017, material care a fost predat Inspecţiei Judiciare şi la care, sunt convinsă, ministrul Justiţiei a avut acces, însă nu am găsit niciuna din susţinerile mele în argumentele pe care dumnealui le-a prezentat", a declarat procurorul șef al DNA.

În timpul expunerii, Laura Codruța Kovesi a fost întreruptă de ministrul Justiției, Tudorel Toader, la punctul privind decizia CCR referitoare la inexistența unui conflict de natură constituțională între DNA și guvern.



ACTUALIZARE Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a susținut în fața CSM acuzațiile pe care le aduce procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. A răspuns apoi întrebărilor adresate de procurorul general, Augustin Lazăr, și de ceilalți membri ai Consiliului.

"Poate ministrul Justiţiei, respectiv Executivul, să formuleze o cerere de revocare ignorând procedura care este anume prevăzută în regulamentul CSM, garantul independenţei magistraturii, tocmai pentru a evita arbitrariul şi dorinţele politice, imixtiunile care s-ar putea ivi?", a întrebat Augustin Lazăr.



"Ministrul Justiţiei, spune Constituţia (...), exercită autoritatea asupra procurorilor (...) nu privind soluţiile, că nu e treaba lui, dar privind activitatea de urmărire penală. Legea (...) stabileşte că ministrul Justiţiei poate cere revocarea procurorului şef în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale (...). Prin urmare, avem un cadru constituţional care îţi conferă autoritatea, ai un cadru legal care îţi conferă competenţa. (...) Regulamentul nu poate să nu respecte prevederea din lege", a răspuns Tudorel Toader.



Procurorul general a insistat asupra prevederilor din regulamentul CSM, precizând că acesta stabileşte pas cu pas cum trebuie să fie verificată posibila activitate defectuoasă a procurorului şef, dându-i ocazia să se apere şi să conteste o eventuală hotărâre defavorabilă, ministrul Justiţiei replicând că o lege are prioritate în faţa unui regulament.



Augustin Lazăr a întrebat, ulterior, dacă un reprezentant al puterii executive poate să nu aştepte finalizarea unor proceduri de verificare aflate în curs, răspunsul lui Tudorel Toader fiind, din nou, că regulamentul CSM nu poate să limiteze competenţele ministrului Justiţiei.

ACTUALIZARE Tudorel Toader, a afirmat că îşi doreşte ca şedinţa în care se discută propunerea de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, să fie un moment al adevărului.

"În raport de cele 20 de puncte pe care le-am prezentat (...), dezbaterea de azi sper eu să constituie un moment al adevărului, în care să prezentăm lucrurile aşa cum sunt, cu bune şi cu rele", a spus Tudorel Toader.

Laura Codruța Kovesi a fost invitată la secția de procurori a CSM să răspundă punct cu punct celor 20 de concluzii din raportul ministrului Justiției.

Avizul va fi comunicat președintelui Klaus Iohannis, care nu este obligat să țină cont de el.

Până atunci, liderii coaliției și ai guvernului se limitează să îi ceară lui Iohannis să respecte Constituția și dau asigurări că nu vor trece la măsuri politice extreme.

Opoziția desființează însă raportul prezentat de ministrul Justiției.

Președintele Klaus Iohannis a declarat că își menține susținerea pentru Laura Codruța Kovesi, iar raportul prezentat de Tudorel Toader este în analiză la departamentele de specialitate de la Cotroceni.

