CSAT a avizat favorabil proiectul de buget pentru anul 2020 pentru instituțiile cu atribuții în domeniul apărării

Klaus Iohannis, declarații după CSAT

”Subiectul analizat în cadrul ședinței a fost proiectul cu propunerile de buget pentru anul 2020 ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale Serviciului de Protecție și Pază, document care a fost avizat favorabil de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Astfel, Ministerului Apărării Naționale i s-a menținut alocarea și în anul 2020 a 2% din PIB, procent convenit prin Acordul politic național privind creșterea finanțării pentru Apărare. Fondurile avizate vor permite finanțarea derulării programelor de înzestrare a Armatei României”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, sumele avizate pentru celelalte instituții din domeniul apărării țării și securității naționale vor asigura îndeplinirea misiunilor și obiectivelor stabilite și asumate de către acestea.

Marți a avut loc, la Palatul Cotroceni, şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condusă de preşedintele Klaus Iohannis.

Premierul Ludovic Orban a anunţat luni că a primit din partea conducerii PNL susţinerea pentru angajarea răspunderii în cazul legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020, adăugând că data cea mai bună pentru şedinţa de plen a Parlamentului este 23 decembrie.

"Am avut o discuţie în care am întrebat dacă există sprijin politic, în cazul în care vom constata că obiectivul nostru de a adopta bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârşitul anului nu poate fi atins pe calea dezbaterilor parlamentare, dacă există sprijin pentru angajarea răspunderii şi am primit susţinerea conducerii PNL pentru această procedură în cazul în care luăm decizia de angajare a răspunderii", a declarat Orban.



El a prezentat paşii pe care îi presupune angajarea răspunderii, indicând că data cea mai bună este 23 decembrie.



ŞTIRILE ZILEI