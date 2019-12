Crucea Roșie dezvoltă programe de sănătate mintală EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Crucea Roșie Română își propune să introducă în școli noțiuni de drept umanitar internațional.

Anunțul a fost făcut de Majestatea Sa Margareta la Conferința Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie de la Geneva, unde a vorbit în numele României, în fața reprezentanților celor 192 de țări prezente.

Majestatea Sa Margareta: Am vorbit despre experiența noastră care este destul de bună, în dreptul umanitar internațional și cum vrem să introducem asta în școli. Am vorbit despre proiecte pe care le avem în educație, pentru sprijinul comunităților cu mari probleme de marginalizare și am explicat despre România pentru că nu e știut.

Majestatea Sa a participat la mai multe întâlniri bilaterale cu președinți ai Crucii Roșii daneze și Semilunii Roșii turcești la dineul oferit de guvernul elvețian.

Majestatea Sa Margareta: Implicarea politicienilor, a celor care au puterea, este foarte importantă, iar rolul nostru este să fim complementari.

Cea mai importantă întâlnire a delegației române a fost cea cu Francesco Rocca, președintele Federației Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii.

Diana Andreianu, seful Departamentului Relații internaționale al Crucii Roșii din România: Temele care au fost discutate au fost despre interesul Crușii Roșii de a ne dezvolta pe partea de sănătate mintală. Un alt punct este implicarea femeilor în managementul și leadership-ul mișcării de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Majestatea Sa Margareta a fost invitata de președintele Federației Crucii Roșii să participe cu 100 de voluntari, anul viitor, la Solferino, locul în care s-a născut mișcarea de Crucea Roșie.

La Geneva, Majestatea Sa și Principele Radu au susținut mișcarea ecologistă și s-au întâlnit cu Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați.

