Croaţia se aşteaptă la un sezon turistic record în 2023, după aderarea la spaţiul Schengen

Croația steag

Turismul este responsabil pentru 20% din Produsul Intern Brut al Croaţiei şi, după căderea din timpul pandemiei de COVID-19, sectorul şi-a revenit în 2022 iar conform cifrelor preliminare, oficialii se aşteaptă ca tendinţa pozitivă să continue şi în acest an.



"Până acum avem aproape cinci milioane de sosiri şi peste 17,5 milioane de înnoptări, ceea ce înseamnă o creştere de 20% comparativ cu ultimul an", a spus directorul directorul Oficiului croat de Turism, Kristijan Stanicic. "Pe baza acestor rezultate, ne putem aştepta la o continuare pozitivă a principalului sezon turistic şi chiar pentru întregul an", a adăugat Stanicic într-un interviu pentru Reuters.



În 2022, sectorul turistic din Croaţia a înregistrat venituri record de peste 13 miliarde de euro, iar Stanicic a spus că se aşteaptă la venituri şi mai mari în acest an.



Ţară membră a UE, Croaţia a aderat la spaţiul Schengen, precum şi la zona euro la 1 ianuarie 2023, ceea ce permite vizitatorilor din blocul comunitar să călătorească mai repede şi să facă plăţi mai uşor.



Oficialii spun că se constată o nouă tendinţă de creştere a numărului de turişti de weekend din ţările vecine, ca un efect direct al aderării Croaţiei la spaţiul Schengen. "Niciodată nu am fost mai aproape de principalele noastre pieţe, Slovenia, Italia, Ungaria, Austria şi Bavaria, de unde a sosit cel mai mare număr de vizitatori în perioada de pre-sezon", a apreciat Stanicic.



Cu toate acestea, în oraşul istoric Zadar, care este înconjurat de parcuri naţionale şi ale cărui vestigii ale vechiului oraş sunt parte a patrimoniului UNESCO, localnicii care îşi închiriază proprietăţile turiştilor se plâng de calitatea slabă a strategiei de investiţii a Guvernului, citând lipsa hotelurilor şi a unui aeroport mai mare.

"Turismul depinde, din păcate, în principal de vremea frumoasă - prognoza meteo este esenţială, deoarece nu putem oferi aproape nimic altceva în afară de parcurile naţionale şi natura frumoasă. Avem nevoie să promovăm mai bine destinaţia", a declarat Daniel Radeta, preşedintele asociaţiei celor care îşi închiriază proprietăţile turiştilor în Zadar.

