Criză umanitară de proporții în Afganistan | Adelin Petrișor, din Kabul: Am vorbit cu un zilier care câștigă 50 de afgani pe zi, echivalentul a 3 lei, cu care trebuie să își întrețină familia

Trimișii speciali ai TVR Adelin Petrișor și Mihai Florea se află în capitala Kabul.

“Sunt probleme economice destul de mari. Cei de la Națiunile Unite spun că aproximativ 59% dintre afgani au nevoie de ajutor umanitar și imaginați-vă că vorbim despre o populație de 40 de milioane de oameni. Cei care au nevoie de asistență umanitară reprezintă mai mult decât populația României. Sunt ONG-uri care ajută, Națiunile Unite au băgat bani în ultimul an aici, dar problemele economice sunt grave. Am filmat acum câteva zile într-o piață din Kabul și am vorbit cu doi muncitori zilieri. Aceștia cărau cu o roabă lucruri pentru diverși oameni. Un astfel de om câștigă 50 de afgani pe zi, echivalentul a 3 lei, cu care trebuie să își întrețină familia. Cei doi muncitori aveau familii de cel puțin 10 membri. Dar ei nu aveau de muncă în fiecare zi.

Sunt probleme și pentru femei. Cele mai multe sunt în șomaj, pentru că nu mai pot lucra. S-a tot vorbit despre încălcări ale drepturilor omului, jurnaliștii locali se plâng că nu pot lucre așa cum ar trebui, nu pot fi liberi, sunt tot felul de constrângeri. Fetele nu pot merge la școală după vârsta de 12 ani, pot merge însă la universitate. Dar cum poți merge la universitate dacă nu ai făcut gimnaziul și liceul?

Ieri am făcut un interviu cu unul dintre cei mai importanți membri ai grupării, unul dintre fondatorii grupării talibane, Latifullah Hakimi. Îmi spunea că el crede că fetele ar trebui să meargă la școală, să fie lăsate și după 12 ani.

Sunt tot felul de semne că talibanii ar încerca să înmoaie puțin regulile. De exemplu, există un minister pentru lupta împotriva viciilor. În mod normal, polițiștii din cadrul acestui minister umblau pe stradă, verificau cât de mare e barba afganilor. De data asta, nu am mai vazăt așa ceva. Sunt semnale contradictorii, însă situația este foaret compplicată”, a relatat jurnalistul TVR Adelin Petrișor.

