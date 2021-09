Criza politică din cadrul Coaliției de guvernare se adâncește. PNL stă cu ochii pe ministerele celor de la USR PLUS

În prezent, raporturile PNL cu foștii partenerii din USR PLUS se deteriorează pe zi ce trece. Unii radicali din tabăra pro Cîțu, Rareș Bogdan și Robert Sighiartău, au condiționat normalizarea relațiilor dintre cele două partide de renegocierea portofoliilor ministeriale și de o reducere a ponderii guvernamentale a USR PLUS la doar 3-4 scaune de miniștri, față de cele 6 deținute până recent. Asta în condițiile în care, potrivit unor surse guvernamentale, premierul Florin Cîțu ar dori doar renegocierea portofoliului de la Justiție și ar fi dispus să primească în Guvern pe aceleași posturi, toți miniștrii USR PLUS demisionari. Cu excepția celor deja revocați în acest an: Stelian Ion și Vlad Voiculescu.

IONUȚ MOȘTEANU, liderul deputaților USR-PLUS: “Suntem dispuși să ne așezăm la masă doar cu acea unică condiție: Florin Cîțu face un pas în spate și, cu un nou premier de la PNL, putem reface coaliția. Nu se pune discuția unei renegocieri de portofolii”.

Dacă Ludovic Orban profită de dificultățile rivalului său la șefia PNL, nici în tabăra liberală care-l susține pe actualul premier nu există o poziție unitară de negociere cu cei din USR PLUS.



FLORIN ROMAN, PNL, vicepreședinte al Camerei Deputaților: „Pentru mine, cel puțin, după episodul zilei de joi din Parlament, când am văzut o incitare la violență din partea domnului Moșteanu și o asociere la huliganism cu parlamentarii AUR, punțile de comunicare sunt tot mai puține”.



LUDOVIC ORBAN, președintele PNL: "Dacă ne uităm la cercetările sociologice, este o nemulțumire profundă față de noi, în special față de Guvern. Și este o nemulțumire în creștere și față de președinte, partenerul nostru".

Cu toate acestea, apropiații premierului speră într-o reconciliere, după depășirea alegerilor din PNL și USR PLUS. Dacă nici această variantă nu va deveni realitate, abia atunci se va merge pe soluția guvernului minoritar, susțin sursele citate.

