Criza paturilor ia o formă nouă la Buzău: Pacienți suspecți de Covid primesc oxigen în parcarea spitalului județean, prin tuburi conectate la propriile mașini

Sunt imaginile disperării surprinse în curtea Spitalului Județean din Buzău. Pentru că în secții nu mai sunt locuri, pacienții primesc oxigen chiar în parcarea unității medicale, prin tuburi conectate la propriile mașini. Sunt nevaccinați și au ajuns la spital în stare gravă, după ce boala i-a chinuit zile în șir acasă. Iar acum așteaptă rezultatele testelor COVID. Sunt persoane nevaccinate care au ales să meargă la spital doar în momentul în care au simțit că nu mai pot respira.



“(Să stai aici în mașină cu tatăl?) Pentru noi nu mai contează ca și familie, nu vreau să ma gândesc la ei, la pacienți, nu am cuvinte. (Se simte rău?) Extraordinar de rău. (Este vaccinat tatăl dvs?) Nu. Nu pot să îl las, dacă nimeni nu se uită la el. (Și văd că i se administrează oxigen, din ce cauză?) Din cauză că nu poate respira, are saturația mică, 50, fără oxigen".



Au stat până în ultimul moment, sperând că nu sunt bolnavi sau că se vor face bine acasă, de Covid, acum au ajuns să aștepte în mașinile personale în curtea Spitalului Județean, conectați la aparatele de oxigen.



Sunt bolnavi care așteaptă de peste 24 de ore în mașină. Iar rudele îi supraveghează alături.



„Sunt venită cu mama mea de ieri, de la ora 13, și stăm în mașină de atunci. E conectată de aseară la oxigen, toată noaptea am stat în mașină. Nu mai avem benzină la mașină. O tratez de șase zile, a fost capoasă, regretă că nu s-a vaccinat”.



CLAUDIU DAMIAN, managerul Serviciului Județean de Urgență Buzău: „Am decis ca în curtea spitalului județean să nu intre decât ambulanțe și pacienți suspecți Covid. Am fost nevoiți ca Neurologia să o comasăm cu Cardiologia, să lăsăm secția Neurologie liberă pentru acești pacienți cu înaltă suspiciune Covid".



Asistentele de la urgențe fac ture între paturile bolnavilor, ambulanțele din curte și mașinile personale ale celor care așteaptă rezultatele testelor Covid.



RODICA CERNECI, asistent șef Serviciul de Ambulanță Județean Buzău: Ambulanța Buzău are 11 ambulanțe care așteaptă ca pacienții să fie preluați de spitalul județean, colegii fac eforturi imense să ni-i preia. Am reușit să ajungem la performanța de a mai avea doar 150 de solicitări, în mare majoritate de teste.



Aproape 1.900 de bolnavi luptă pentru fiecare respirație la Terapie Intensivă. Este cel mai mare număr înregistrat în România de la începutul pandemiei. Medicii germani care au venit la noi în țară să evalueze bolnavii pentru transfer au fost impresionați de bătălia pe care o duc medicii la granița dintre viață și moarte.

Dr. ROLAND METTIN: În spitalele din România, în special în secţiile de Terapie Intensivă şi Unităţile de Primiri Urgenţe, am identificat pacienţi cu Covid 19 aflaţi în stare gravă pentru a îi transfera în Germania şi a încerca să le acordăm acolo cele mai bune tratamente posibile. Cel mai mult m-au impresionat angajamentul, motivaţia, eforturile depuse de medici şi de întregul personal de îngrijire. Este aproape supraomenesc ceea ce au făcut ei.



Din cei 73 de pacienți transferați până acum în străinătate, 22 au murit. Germania a preluat 18 bolnavi de Covid, iar cei care au plecat azi vor fi tratați la Munchen și Nurnberg.



Cei șase pacienți infectați cu Covid 19 care sunt transferați în Germania au o formă severă a bolii și se află în stare gravă. Așa că procedura de transfer e una complexă, sunt urcați cu un lift special în aeronavă.



Dr. RAED ARAFAT, șeful DSU: Colegii germani, când au mers și au verificat ce pacienți vor lua, nu era ușor să găsim pacienți care să suporte transferul, pacienți erau mulți, dar să alegi pacienți care să aibă criteriile care să suporte transferul și să aibă și o șansă acolo - era numărul mic.



În Austria sunt internați acum 2 pacienți, medicii polonezi tratează 7 pacienți români, iar în spitalele din Ungaria sunt internați 17 pacienți și în Germania - 18.

