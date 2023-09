Criza migranților din Lampedusa: Ursula von der Leyen a făcut apel la ţările europene să găzduiască o parte dintre migranţii sosiţi în Italia

Migranți în Lampedusa

"Viitorul pe care Europa vrea să şi-l ofere este în joc aici, deoarece viitorul Europei depinde de capacitatea Europei de a face faţă provocărilor majore", cum ar fi aceste fluxuri migratorii necontrolate, a spus Meloni.



La rândul său, Von der Leyen a făcut apel la ţările europene să găzduiască o parte dintre migranţii sosiţi în Italia.



Ursula von der Leyen şi Giorgia Meloni s-au întâlnit duminică pe insula italiană Lampedusa, unde continuă debarcarea migranţilor veniţi de pe coastele nord-africane, precum şi transferul acestora către Sicilia şi continent.



Această mică insulă mediteraneană se află sub tensiune, mii de migranţi sosind în această săptămână, ceea ce a reînviat dezbaterea spinoasă privind împărţirea responsabilităţilor în cadrul Uniunii Europene.



Ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, şi comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, s-au deplasat la rândul pe Lampedusa.



Locuitori nemulţumiţi de sosirile masive i-au întâmpinat pe oficiali la aeroport, ameninţând să le blocheze deplasarea.



"Facem tot ce putem", a răspuns Meloni, adăugând: "Ca de obicei, îmi asum personal responsabilitatea".



Giorgia Meloni şi Ursula von der Leyen au mers în portul în care sunt ancorate zeci de bărci improvizate pe care se îmbarcă migranţii, cel mai adesea din Tunisia.



Tot duminică, Crucea Roşie Italiană (CRI), care gestionează punctul fierbinte din Lampedusa, a declarat că 1.500 de migranţi se află încă în acel loc, care are o capacitate de 400 de persoane, transferul lor în Sicilia şi pe continent neacoperind pe deplin noile sosiri.



"Alte transferuri sunt planificate în cursul zilei", a precizat CRI.



Nave mari ale ONG-urilor, cum ar fi Geo Barrents a organizaţiei Medici fără frontiere (MSF), care a salvat aproape 500 de migranţi în 11 operaţiuni, sunt direcţionate către porturile italiene majore.



Dar zeci de bărci mici continuă să traverseze Marea Mediterană şi ajung direct în Lampedusa, unde sistemul de gestionare a migranţilor este pe punctul de a se asfixia.



De luni şi până miercuri, aproximativ 8.500 de persoane, mai mult decât întreaga populaţie din Lampedusa, au sosit cu 199 de ambarcaţiuni, conform cifrelor agenţiei ONU pentru migraţie.



Această criză a migraţiei face obiectul unei activităţi diplomatice intense de trei zile. O conferinţă telefonică a reunit sâmbătă miniştrii de interne francez, italian şi german, un reprezentant al preşedinţiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene şi pe comisarul Ylva Johansson.



Conferinţa a fost propusă de ministrul francez Gerald Darmanin, care s-a întâlnit deja vineri dimineaţă cu omologii săi italian, Matteo Piantedosi, şi german, Nancy Faeser.



Darmanin va vizita Italia "în zilele următoare", au convenit sâmbătă Meloni şi preşedintele francez Emmanuel Macron, promiţând să "consolideze cooperarea la nivel european (...) pentru a găsi soluţii eficiente, imediate şi pe termen lung la această criză", conform Parisului.



Situată la mai puţin de 150 km de coasta tunisiană, Lampedusa este unul dintre primele puncte de escală pentru migranţii care traversează Marea Mediterană în speranţa de a ajunge în Europa. În fiecare an, în timpul verii, zeci de mii dintre ei navighează pe bărci improvizate.



"Presiunea migratorie sub care se află Italia de la începutul anului este nesustenabilă", a declarat vineri Meloni, care face parte dintr-o coaliţie de dreapta şi extremă dreapta.



Ea a estimat că "zeci de milioane de oameni" din Africa ar putea dori să-şi părăsească ţările din cauza loviturilor de stat sau a foametei, considerând că este "evident că Italia şi Europa nu pot găzdui această masă uriaşă" de migranţi.



Un total de peste 127.000 de migranţi au debarcat pe ţărmurile italiene de la începutul anului, aproape dublu faţă de aceeaşi perioadă din 2022.

