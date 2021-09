Criză în coaliție - ziua a treia. Liberalii merg mai departe cu Cîțu, USR PLUS e gata să depună moțiunea. După ședința de guvern fără miniștrii USR-PLUS, ședință a coaliției fără niciun rezultat

Partidele din coaliția de la guvernare sunt încă departe de a ajunge la un armistițiu în războiul declanșat prin demiterea lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției. PNL și USR-PLUS au intrat cu planuri de bătaie clare în ședința coaliției. Liberalii erau deciși să meargă mai departe cu Florin Cîțu în fruntea Executivului. Premierul a evitat să spună dacă va remania miniștrii USR PLUS. De cealaltă parte, liderii USR PLUS erau deciși să inițieze chiar în această seară o moțiune de cenzură, dacă Florin Cîțu rămâne premier.

ACTUALIZARE Ședința coaliției s-a încheiat în jurul orei 19.15 fără niciun rezultat, potrivit surselor politice. Delegația USR-PLUS a părăsit Palatul Victoria.

ACTUALIZARE Ședința coaliției a început la ora 18.00. Întâlnirea se desfășoară la Palatul Victoria.

ACTUALIZARE Liderii USR PLUS: Mandatul nostru este să solicităm demisia sau retragerea premierului Florin Cîțu, dacă nu, depunem moțiunea de cenzură. Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13

ACTUALIZARE Într-o postare pe Facebook, imediat după ce Guvernul, fără miniștrii USR PLUS, a adoptat proiectul Anghel Saligny, USR PLUS transmite: "Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13. Florin Cîțu și Lucian Bode le-au făcut românilor exact ceea ce le-au făcut Dragnea si Iordache în 2017: au călcat în picioare justiția și și-au făcut cale liberă să fure".

ACTUALIZARE Proiectul de ordonanță privind Programul "Anghel Saligny" a fost adoptat în ședința de guvern. Premierul a declarat că se simte "șicanat" de USR-PLUS

ACTUALIZARE Şedinţă a Comitetului Politic Naţional USR PLUS, pe tema moţiunii de cenzură

ACTUALIZARE Ședință de guvern fără USR-PLUS. Singurul punct de pe ordinea de zi: proiectul de ordonanță privind Programul "Anghel Saligny"

ACTUALIZARE La finalul Biroului Permanent Naţional al PNL, Ludovic Orban a declarat că, în cazul în care, în urma discuţiilor din coaliţia de guvernare, se va degaja o soluţie acceptată de către toate părţile, o va susţine la rândul lui.

ACTUALIZARE Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că a primit un vot de susţinere în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PNL şi că a fost mandatată echipa de negociere pentru şedinţa coaliţiei. Premierul a spus că PNL dorește ca această coaliție să funcționeze și că mandatul partidului este de a se negocia la ședința coaliției de la ora 18.00. Cîțu a subliniat că partidul său nu va negocia cu PSD și cu AUR.

ACTUALIZARE USR PLUS are cele 80 de semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură şi a trimis o propunere de text către co-preşedintele AUR, George Simion, a anunţat vineri liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, care a subliniat că, în acest moment, cel mai mare rău este ca Florin Cîțu să rămână la Palatul Victoria. Moșteanu spune că premierul este singurul vinovat de criza din coaliție.

ACTUALIZARE Social-democrați, prin vocea liderului de partid, Marcel Ciolac, invită toți parlamentarii care își doresc înlăturarea actualului Guvern să contribuie cu modificări sau completări la moțiunea propusă de PSD.

ACTUALIZARE La USR a început ședința, a transmis Alina Sorocean, de la Palatul Parlamentului, pentru Telejurnalul de la ora 12.00.

ACTUALIZARE Ludovic Orban a declarat, înaintea ședinței BPN a PNL, că, atâta vreme cât el va conduce PNL, niciun parlamentar liberal nu va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.

ACTUALIZARE Înaintea ședinței PNL, Florin Cîțu a declarat că orice soluție trebuie discutată în Coaliție și nu în afara ei. A negocia cu PSD înseamnă a negocia cu cel mai mare dușman al românilor, a spus premierul cu referire la varianta luată în calcul de USR-PLUS de a susține o moțiune a PSD.

ACTUALIZARE Iulian Bulai, vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, a anunțat că o şedinţă a Comitetului Politic Naţional al USR PLUS va începe la ora 15.00, în cadrul căreia "cel mai probabil" va fi confirmată propunerea de a lansa o moţiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu.

ACTUALIZARE Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Cluj, cu ocazia şedinţei Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU), că sunt diferenţe de mentalitate între partidele care formează coaliţia de guvernare, însă acum şi în anii următori nu există o alternativă la aceasta. ”Atitudinea ninja de pe Facebook nu ne ajută să ieşim din criza în care ne aflăm. Trebuie să înceteze, cel puţin până ce ambele formaţiuni îşi organizează congresul”, a subliniat liderul UDMR. .

ACTUALIZARE Ludovic Orban a scris pe Facebook că programul PNDL 3, pe care l-a susţinut încă de la începutul anului, a fost transformat în ''temă de campanie în competiţia internă din Partidul Naţional Liberal'' şi a menţionat că are convingerea că acest program poate fi adoptat în timp util şi "fără a provoca un conflict în coaliţie".

ACTUALIZARE Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, anunță că proiectul Programului "Anghel Saligny" se va afla pe agenda şedinţei de guvern de azi.

ACTUALIZARE Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş transmite că interpretările conform cărora moţiunea de cenzură ar fi una ''comună'' a USR PLUS şi AUR sunt ''răuvoitoare'' şi adaugă că textul acesteia va ajunge la toate partidele, inclusiv la membrii PNL şi la reprezentanţii minorităţilor naţionale.

Situația din coaliție se negociază pe mai multe fronturi. Liberalii - cei care îl susțin pe Florin Cîțu - vor continuarea guvernării în actuala formulă și trebuie să se apere inclusiv de o eventuală moțiune de cenzură. USR-PLUS cere alt premier și negociază inclusiv cu opoziția pentru acțiuni în Parlament.

Trei moțiuni de cenzură sunt anunțate împotriva lui Florin Cîțu. Primele două moțiuni de cenzură au fost anunțate de opoziție - AUR și PSD. Și USR-PLUS face calcule pentru o moțiune de cenzură anti-Cîțu. Împreună cu AUR ar fi 122 de semnături, suficiente pentru a depune documentul. Dar pentru adoptare sunt necesare și voturile PSD sau ale altor parlamentari care vor să sancționeze premierul.

