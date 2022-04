Criza de securitate în Republica Moldova, în contextul ultimelor provocări din regiunea transnistreană

”Suntem mici dar trebui să ne apărăm” este mesajul președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, în contextul ultimelor provocări din regiunea transnistreană, dar și al pericolului unei potențiale invazii a trupelor ruse pe teritoriul statului Republica Moldova.

În același timp consilierul președintelui Ucrainei Alexei Arestovici a declarat că Kievul este gata oricând să apare Republica Moldova în cazul în care Rusia ar invada Republica Moldova. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă autoritățile de la Chișinău ar cere ajutorul Ucrainei. Arestovici a mai declarat și că Ucraina ar putea rezolva foarte rapid și conflictul transnistrean.

Autoritățile de la Chișinău au reacționat foarte repede la declarațiile lui Arestovici și au declarat că Republica Moldova își dorește o soluționare pașnică dar și politică a conflictului transnistrean bazat pe respectarea integrității și suveranității Republicii Moldova dar și pe demilitarizarea si democratizarea regiunii transnistrene.

Ultimele provocări din regiunea transnistreană au avut loc miercuri dimineață la ora 8.45 în satul Cobasna, la doi kilometri de frontiera cu Ucraina Acolo s-au auzit trei împușcături iar deocamdată nu se știe cine a tras deoarece nimeni nu revendicat atacul.

"The First Pridnestrovian Channel" published a video of the attack on the building of the Ministry of State Security in #Tiraspol on April 25. pic.twitter.com/jKB5pgRJcK