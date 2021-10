Pe lângă criza de şoferi, Marea Britanie se confruntă şi cu un deficit uriaş de măcelari. Fermierii cer insistent Guvernului să renunţe la condiţiile stricte de viză de lucru pentru măcelarii est-europeni. În abatoare nu mai are cine să taie porci, animalele s-au îngrăşat din cale afară, iar fermierii sunt disperaţi.

Criză de măcelari în Marea Britanie

De trei luni de zile, abatoarele nu mai vin să ia animale. Pentru că nu au măcelari, tranșatori și alte categorii de personal, abatoarele ridică doar un sfert din numărul de porci pentru care au semnat contracte. Fiecare fermă are mii de porci în plus. Disperați, fermierii cer guvernului să relaxeze condițiile, pentru a putea aduce măcelari est-europeni.



VICKY SCOTT, proprietară firmă porci: Condiţiile trebuie relaxate, inclusiv cerinţele de a vorbi şi de a scrie în engleză. Nu au nevoie de un anumit nivel de limbă ca să poată lucra ca măcelari calificaţi.



Fermierii britanici atrag atenția că sunt în pragul falimentului și ar putea fi nevoiți pur și simplu să sacrifice animalele și să le arunce, pentru că nu mai au bani să le hrănească.



În paralel, se agravează criza de șoferi de camion. Porturile sunt pline de containere cu mărfuri din străinătate.



Nu sunt șoferi care să preia încărcătura și să o distribuie.



ADAM SEARLE, manager firmă transport: E o întârziere foarte mare în livrări, pentru că nu sunt şoferi. Brexit şi alte probleme au provocat o criză.



TOM HOLDER, purtător de cuvânt grup magazine: Cred că vor fi probleme de Crăciun, din cauza crizei de şoferi. Dar retailerii fac eforturi şi se aprovizionează prioritar cu articole de Crăciun, astfel încât populaţia să poată cumpăra cadouri.



Marea Britanie are un deficit de o sută de mii de șoferi de camion. Există temeri că de sărbători va fi criză de alimente, iar guvernul cere populației să cumpere cu măsură.

