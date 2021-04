Criză de medici în secțiile ATI EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Spitalul Muncipal din Râmnicu Sărat este suport COVID încă de la începutul pandemiei. Aceiași medici lucrează de un an de zile la foc continuu. Ar fi nevoie de personal în toate secțiile, dar mai ales la Terapie Intensivă.



FELICIA VASILE, director medical Spitalul Municipal Rm Sărat: “Un singur medic ATI nu poate asigura și activitatea curentă în secție și linia de gardă ATI”.

VASILE CEPOI, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi: „Sunt momente în care personalul clachează, o stare de nervozitate este destul de mare”.



Și în spitalele din Cluj sunt mari probleme. Managerii au suplimentat paturile pentru pacienții COVID, însă nu sunt medici suficienți pentru ele.



CLAUDIA GHERMAN, manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca: „Cel puțin două posturi de medici anesteziști vom mai avea nevoie și vom mai avea nevoie și de suplimentarea unei linii de gardă pe paturile ATI destinate COVID”.



IOAN MUREȘAN, manager, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca: „Facem servicii de terapie intermediară pe în jur de 60 de paturi pentru care aş avea nevoie de încă şase medici de terapie intensivă sau măcar de rezidenţi de an terminal. Nu găsim personal de terapie intensivă”.



Pe termen mediu, România are nevoie chiar de 1.800 de paturi în secțiile ATI din toată țara. Tot mai mulți medici ar trebui să intre în sistem.



ANDREI BACIU, secretar de stat în Ministerul Sănătății: “Cu privire la resursa umană, tocmai ce am semnat 16 certificate pentru medici, care au primit titlul de medic specialist, dintre care unul de terapie intensivă în București, care își va putea continua activitatea”.



FLORIN CÎȚU, prim-ministrul României: “Am aflat că sunt și concursuri la care nu se prezintă medici ATI. Pe de altă parte, am aflat că sunt medici care ies din școală și nu sunt încă în concurs. Deci cumva informația trebuie să iasă că sunt, deja se pot face concursuri pe termen scurt pentru medici în spitale”.



Spitalele au organizat concursuri în permanență, spun managerii, însă posturile nu s-au ocupat, mai ales în orașele mici. Aceștia susţin că legislația ar trebui modificată, astfel încât mai mulți tineri absolvenți să aibă posibilitatea să își facă rezidențiatul și apoi să fie încurajați să profeseze în toate spitalele din țară.

