Cristina Neagu a revenit pe teren: "A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar mă bucur foarte tare că am reuşit ieri să strâng primele minute de joc într-un meci oficial!"

Cristina Neagu a revenit cu succes pe teren / FOTO: Facebook

Cristina Neagu nu a mai jucat de la Campionatul European de anul trecut, când la meciul cu Ungaria s-a accidentat grav la genunchi.

"De fapt sunt aproape 10 luni de la operaţie, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, o perioadă în care lucrurile nu au mers chiar aşa cum mi-am dorit în recuperarea pentru genunchi, însă mă bucur foarte tare că am reuşit ieri să strâng primele minute de joc într-un meci oficial. Sper din tot sufletul ca genunchiul să fie bine, să fiu sănătoasă şi de acum încolo să joc puţin câte puţin în fiecare meci", a declarat Neagu.

După 11 luni, Cristina a reintrat și a marcat 4 goluri cu Perla Lublin, întâlnire dominată clar de "tigroaice".

"Genunchiul arată destul de bine după meci, nu am văzut modificări prea mari, e clar că am nevoie de mai multă recuperare şi am nevoie să am mai multă grijă de mine în special după meciuri şi asta o să fac. Nu am simţit nicio instabilitate şi nicio durere, m-am gândit efectiv la ceea ce vreau să fac pe teren şi asta am făcut. În timpul meciului nu am simţit absolut nicio problemă", a mai spus handbalista.

CSM s-a descurcat bine în Polonia cu Pintea și Grbic în mare formă, principalele marcatoare, în schimb fără Lekici, Mork și Carmen Martin.

"După două antrenamente în 10 luni de zile nu e chiar atât de simplu, însă lucrurile au ieşit chiar foarte bine, cred că neaşteptat de bine pentru mine. Una peste alta, mă declar foarte mulţumită şi fericită după ziua de ieri", a adăugat Neagu.

După victoria 28 - 19, trupa lui Adi Vasile a devenit liderul grupei, cu 7 puncte.

