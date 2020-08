Trebuie să reînvăţăm că "meseria este brăţară de aur" şi să susţinem şcolile profesionale, spun angajatorii, care nu găsesc angajaţi calificaţi. Tot mai puţini elevi se îndreaptă spre şcolile profesionale, asociate cu rezultate slabe la invăţătură. Despre toate acestea a vorbit la TVR, în emisiunea Ca'n viață Cristina Chiriac, ambasador al României în Săptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale.

Absolvenții de școli profesionale, mai câștigați decât cei cu facultate - Dezbatere Ca-n viață EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De ani buni ne confruntam cu problema studiilor care nu sunt corelate la piaţa muncii. Mai exact, avem tineri absolvenți care rămân șomeri cu diplome în mână pentru că nu-şi găsesc un loc de muncă.

Ideea că la școlile duale ajung doar elevii cu note mici este o percepție greșită, a declarat la TVR Cristina Chiriac, ambasador al României în Săptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale.

Este o mentalitate mai degrabă cu care ne confruntăm după anii 1989, când cei care abordau o școală profesională trebuia neapărat să aibă medii mici. Este greșit, a subliniat invitata emisiunii Ca'n viată.

Cristina Chiriac a mai adăugat că o alta percepție greșită este aceea că un absolvent de școală tehnică câștigă mai puțin decât un absolvent de studii superioare și a arătat că, în realitate, un absolvent de studii superioare se încadrează în muncă cu un salariul la jumătatea celui cu care se încadrează, spre exemplu un electrician.

Noi am făcut o comparație și am demonstrat că un absolvent proaspăt al unei școli tehnice, spre exemplu un electrician, se încadrează la ora actuală cu salariul brut de 4000 de lei, iar un absolvent de studii superioare cu 2230 de lei. Cam la jumătate. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să mai mergem pe principiul că școala superioară, studiile superioare, negreșit, conduc către un loc de muncă extrem de bine plătit, pentru că practic performanța remunerează și îți asigură un nivel de trai mai ridicat. Poți faci performanță și ca electrician și ca instalator, poți să faci performanță și ca economist, spune ambasadoru României în Săptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale.

Ea a sublinat că depinde de noi, generația noastră, dacă reușim să îndreptăm copiii corect către o meserie. Ceea ce lipsește la ora actuală, acum mă refer la învățământul românesc este consilierea în carieră.

O altă situație pe care a dus-o în discuție Cristina Chiriac este cea a alegerii greșite a unor studii de care tinerii își dau seama mai târziu și care înseamnă pierdere de timp și resurse, atât pentru viața lor profesională, cât și pentru economia țării.

Există foarte multe cazuri în care un tânăr se duce și face facultatea de științe sociale, spre exemplu, după care iși dă seama ca nu are veleități sau că nu-i place, realizează lucru acesta în ultimul an de facultate, după care începe o altă facultate și ajunge, într-un final, să se încadreze într-un loc de muncă conform pregătirii și constată că nici lucrul acela nu le satisface nevoia de a face ccea ce sunt pasionați. Este nevoie să direcționăm pașii copiilor, adolescenților să nu ajungem în situația să pierdem timp prețios și mai mult, să pierdem oameni care ar putea să aducă un plus valoare în economia românească, a declarat ambasadorul României în Săptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale.

La nivelul întregii UE s-a constat un decalaj foarte mare între absolvenții de studii superioare și numărul celor care optează pentru un învățământ dual.

Lucrul acesta nu se întâmplă doar în România, a fost o politică generală a UE și apoi s-a constatat că lucrul acesta a fost greșit adoptată, în consecință prioritatea zero este învățământul tehnic și dual, cel puțin din punctul de vedere a l eliminării discrepanțelor pentru că s-a constatat că piața nu poate să absoarbă atât de mulți absolvenți de studii superioare, a explicat Cristina Chiriac, la TVR

ŞTIRILE ZILEI