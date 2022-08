Creştere medie între 10% şi 22% a preţurilor pentru apartamentele noi, în Bucureşti

Preţurile apartamentelor noi din Bucureşti au crescut, în medie, cu 10% - 22%, în cel de-al doilea trimestru din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, conform unei analize de specialitate, publicată marţi.

Blocuri

Pe segmentul locuinţelor accesibile (mass-market), preţurile sunt cuprinse între 1.250 şi 1.600 euro/mp util, cea mai mare creştere în trimestrul II al acestui an, faţă de intervalul similar din anul anterior (22%). Comparativ cu primul trimestru al acestui an, s-au observat mici corecţii pe anumite zone, în medie observându-se totuşi o creştere de 5% a preţurilor solicitate.

Totodată, în sectorul 6 (cu precădere în zonele Militari, Drumul Taberei şi Apusului), s-a înregistrat o creştere semnificativă de la un an la altul, cuprinsă între 13% şi 35% a preţului solicitat.

Zonele analizate pe acest segment includ: Apusului, Berceni, Crângaşi, Drumul Taberei, Păcii, Pantelimon, Theodor Pallady şi Titan.

Conform analizei Premier Estate Management şi Imobiliare.ro, în privinţa segmentului de locuinţe mediu, cu preţuri solicitate cuprinse între 1.650 şi 2.150 euro/mp util, se observă o creştere de 10%, de la an la an, şi o stagnare a preţului fată de începutul acestui an. Zonele analizate pe acest segment sunt: Iancului, Mihai Bravu, Eroii Revoluţiei, Dristor şi Bucureştii Noi.

La categoria "Mediu - Superior", în perioada aprilie - iunie 2022, preţurile pe metrul pătrat util oscilează între 2.200 şi 2.500 euro, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv o stagnare în comparaţie cu primele trei luni din anul curent. Zonele analizate pe acest segment includ: Timpuri Noi, Parcul Carol, Băneasa şi Tineretului.

Potrivit sursei citate, segmentul Premium, adică locuinţele cu preţuri cuprinse între 2.500 şi 2.700 euro/mp util, a cunoscut o scumpire de 10%, în intervalul analizat, iar zonele vizate au fost: Aviaţiei, Dacia, Dorobanţi, Eminescu, Floreasca, Universitate şi Piaţa Victoriei.

De asemenea, în ceea ce priveşte segmentul de lux - proprietăţi cu preţuri ce depăşesc 2.900 de euro/mp, se constată o apreciere de 20% faţă de anul trecut şi o stagnare în perioada aprilie - iunie în comparaţie cu lunile anterioare. Pe lista zonelor analizate se află: Aviatorilor, Herăstrău, Kiseleff, Nordului şi Piaţa Romană.

Analiza a luat în calcul preţurile solicitate pentru apartamentele construite în perioada 2019 - 2022, în baza a 7.831 de anunţuri de vânzare listate pe portalul Imobiliare.ro.

Premier Estate Management este o companie românească de consultanţă imobiliară cu o experienţă de 14 ani pe piaţa imobiliară rezidenţială.

Lansat în ianuarie 2000, Imobiliare.ro este primul şi cel mai accesat portal imobiliar din România, ce a depăşit de curând pragul de 1,9 milioane de vizitatori unici pe lună.

Sursa Agerpres

ŞTIRILE ZILEI