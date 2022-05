ANALIZĂ | Creştere cu 52% a căutărilor pentru concedii în România după acordarea voucherelor de vacanţă pe 2022

Tichete de vacanță / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Încă de când Guvernul a anunţat că, în 2022, va emite din nou vouchere de vacanţă, am aşteptat vestea că românii se vor bucura iarăşi de un stimulent financiar important pentru a călători în ţară. Sezonul de vară este cea mai aglomerată perioadă pentru turismul românesc şi ne dorim să convingem cât mai mulţi români să dea o şansă turismului intern. Căutările pentru vacanţe în România au crescut cu 52% în doar o săptămână, turiştii deja îşi fac planuri pentru lunile de vară. În acest context, am încercat să ne pregătim din timp pentru momentul încărcării cardurilor, astfel că, în momentul de faţă, avem cea mai largă ofertă de cazare cu vouchere de vacanţă. În plus, am simplificat procesele, astfel încât turiştilor să le fie mai uşor ca niciodată să facă rezervări. Pe Travelminit.ro, rezervarea cazării şi plata se fac online, rapid şi simplu, folosind direct cardul de vacanţă. În acelaşi timp, am pus la cale un program de loialitate care oferă preţuri reduse la cazări din toată România, la care înregistrarea se face gratuit. Prin intermediul acestui program, clienţii noştri pot beneficia de reduceri între 10-20%, plus servicii gratuite", a declarat Ferenc Rigo, CEO al Travelminit.ro.



Începând din acest an, tichetele de vacanţă vor fi disponibile numai pe suport magnetic, pe un card alimentat cu 1.450 de lei, aceeaşi sumă ca şi până acum.



"Pe Travelminit.ro, plata cu cardul de vacanţă se face rapid, dintr-un click, ceea ce eficientizează procesul de rezervare a cazării. Perioada de valabilitate a voucherelor emise în 2022 este de un an, însă o altă veste bună pentru turişti este că statul va oferi în mod recurent aceste tichete până în 2026 inclusiv. De aceste vouchere se vor putea bucura salariaţii din sectorul bugetar, care au început deja să primească sumele pe card, însă şi cei din mediul privat pot beneficia de tichete de vacanţă, în cazul în care companiile lor iau o decizie în acest sens. Odată ce intră în posesia voucherelor de vacanţă, turiştii pot începe să-şi facă planuri pentru următoarele sejururi. Tichetele pot fi utilizate numai în România, iar procedura este una extrem de simplă: beneficiarul voucherului alege hotelul, pensiunea sau vila unde doreşte să meargă în concediu, verifică dacă unitatea de cazare selectată este pe lista partenerilor care acceptă vouchere de vacanţă, face rezervarea şi achită folosind cardul primit. Important de precizat este faptul că voucherele de vacanţă nu sunt transmisibile (pot fi folosite numai de către beneficiarul lor, în baza unui document de identitate) şi nici rambursabile", precizează compania, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.



Potrivit unui sondaj de opinie realizat recent de Travelminit.ro, 21% dintre respondenţi au declarat că nu au mers în vacanţă în România înainte de a primi aceste vouchere, în timp ce 84% dintre cei care au răspuns la chestionar susţin că au crescut numărul sejururilor pe care le rezervă în decursul unui an graţie acestei măsuri.

sursa agerpres

