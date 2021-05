Efect al schimbărilor climatice EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Vietnamul este una dintre cele mai vulnerabile țări din lume în fața schimbărilor climatice. Stau mărturie cele 160 de mii de hectare de plantații de orez distruse, la care se adaugă alte 80 de mii de hectare de livezi de fructe.

Motivul: 72 de kilometri de coastă au fost afectați de fenomenul de salinizare a apei Mekongului, care a compromis culturile specifice zonei.

TA THANH LONG, fermier: "Noi tot plantam orez, dar nu recoltam nimic. A fost o vreme când mai creştea orezul, când apa era încă dulce. Dar când apa a devenit din ce în ce mai sărată an de an şi nivelul a tot crescut, apa sărată ne-a inundat terenul, fără să avem orez de mâncare. Aşa că am trecut la creşterea de creveţi pe scară mare".

Paradoxal, fermierii din delta Mekongului se bucură de trecerea de la orez la creveți, pentru că le oferă un trai mai bun.

"Înainte, când toată zona asta era plantaţie de orez, lumea nu avea ce mânca. Familia mea a fost nevoită să găsească de lucru şi să vâneze şoareci, să adune lemne de foc, ca să aibă ce mânca. De când am trecut la creveţi, suntem mult mai bine şi viaţa e mai uşoară", povestește fermierul.

Pe termen lung însă, zona este amenințată de un adevărat dezastru ecologic.

DUONG VAN NI, profesor de ecologie la Universitatea CAN THO: "În zonele în care fermierii au săpat pentru a face iazuri de creveţi au îndepărtat stratul superior de sol, care avea toţi nutrienţii. Din cauza asta, după crescătoriile de creveţi, aceste locuri se vor transforma în deşert. Nu va mai creşte nimic, nici măcar iarbă. Acesta e preţul care va trebui să fie plătit".

Banca Mondială a clasificat Vietnamul în primele 5 țări din lume care vor fi afectate de schimbările climatice, estimând că, până în 2050, produsul intern brut al țării va scădea cu 3,5%.

