Adrian Crăiniceanu se ocupă cu apicultura de mai bine de 30 de ani. Are 400 de stupi și produce 10 tone de miere pe an. Acum, a avut parte de un an greu. Nu și-a mai putut vinde mierea la târguri din cauza pandemiei de coronavirus, dar și producția a scăzut din cauza ploilor și apoi a secetei.

Sunt motive suficiente, spun apicultorii, pentru ca mierea să fie mai scumpă.

Apicultorii vor primi de la stat o subvenție de 25 de lei pe stup sau familia de albine. Nu le-a mers mai bine nici crescătorilor de animale în ultimele luni. Ei spun că le-au scăzut veniturile și cu 30 la sută.

Crescătorii de porci privesc dincolo de secetă și pandemie și estimează pagube și mai mari pentru ei.

Crescătorii de animale care vor îndeplini toate condițiile stabilite de guvern vor primi o subvenție de 100 de euro pe vita mare și 33 de euro pe cap de porc până pe 31 decembrie.

