Este un nou an cu restricţii, însă regulile sunt diferite faţă de ce am trăit anul trecut. De această dată, credincioşii pot merge la biserică, însă trebuie să respecte cu stricteţe măsurile sanitare. TVR 2 transmite de la Vatican rugăciunea 'Calea Crucii' din această seară, ceremonia religioasă de Înviere şi mesajul 'Urbi et Orbi' al Papei Francisc din prima zi de Paşte.