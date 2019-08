Schimbarea la față EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Trasfigurarea cum se spunea la început. Istoria e simplă ca acțiune dar complicată ca interpretare. La un moment dat Isus îi ia pe cei trei uceni preferați ai săi Petru, Ioan și Iacov și merge pe muntele Tabor. Acolo, în fața lor se transformă total arătându-și natura divină.

Fața i se face străucitoare ca soarele, scrie Matei. Fața Lui s-a schimbat, zice Marcu. Chipul feţei Sale s-a făcut altul, spune Luca.

Toți, probabil au auzit asta din povestirile lui Petru. Acțiunea se întamplă la 6 zile după ce Petru spune celebrele vorbe „Tu ești Hristosul, fiul lui Dumnezeu cel viu”.

Revenind pe Tabor, Din cer apar Moise și Ilie și vorbesc cu Isus. Apoi se pogoară un nor luminos, cum îl numește Matei și îi învăluie pe cei trei. Iar din nor se aude o voce care spune cam ce a spus și la botez: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L".

Ioan, care după cum mărturisește, a asistat la botez ar fi putut recunoaște vocea, dar din păcate el nu pomenește în Evanghelia lui despre acest episod.

Cei trei ucenici erau cei pe care Isus îi lua mereu cu el la evenimente importante.

I-a luat la învierea fiicei lui în gradina Ghetsimani. Probabil erau cei mai receptivi spiritual.

Ca dovada că la vederea minunii de pe Tabor i-au cerut lui Isus să ridice acolo trei colibe. Voiau să spună evident 3 biserici, dar termenul nu apăruse încă.

