Economia Romniei a crescut în primul trimestru al acestui an cu 4,2 la sută, arată datele publicate joi dimineață de Institutul Național de Statistică.

În primul trimestru al acestui an, am avut o creștere de 4,2 la sută, față de același trimestru de anul trecut, în date ajustate sezonier. Datele brute arată o creștere de 4 %. Îngrijorător este faptul că față de trimestrul anterior, adică ultimul de anul trecut, avem o stagnare. Aceste date au fost anunțate de Institutul Național de Statistică, plus detalii privind sursele acestor creșteri.

În principal industria și comerțul au susținut această creștere economică cu creșteri de peste 4 % pentru ambele domenii.

Consumul este și de această dată principalul determinant al creșterii economice. Pe locul doi urmează investițiile care și ele au un plus de aproximativ 5%.

În schimb, exporturile au frânat creșterea economică, pentru că am importat mai mult decât am exportat și asta este îngrijorător. Experții de la FMI avertizează într-un comunicat, că avem o supraîncălzire a economiei din cauza inflației, a deficitului bugetar și a celui comercial. Experții recomandă României o politică monetară mai prudentă.

"În opinia staff-ului, o ţintă fiscală mai adecvată având în vedere perspectiva ciclică ar fi un deficit de 2% din PIB, ceea ce ar necesita măsuri echivalente cu 1,5% din PIB pentru că ţinta de deficit de 3% a autorităţilor nu este susţinută în mod suficient cu măsuri... Reducerea şi mai mult a deficitului la 1,5% din PIB până în 2020 ar ajuta România să facă tranziţia la obiectivul bugetar MTO de 1% din PIB", se arată în raportul FMI.



În opinia experţilor FMI, politica fiscală ar trebui să se concentreze pe îmbunătăţirea colectării veniturilor, pe creşterea eficienţei cheltuielilor şi pe o mai bună absorbţie a fondurilor europene.

Și Guvernul se așteaptă anul acestă la o creștere economică mai mică decât anul trecut, prognozând în proiectul de buget o creștere de 5,5 %.

