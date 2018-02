A treia semifinală Eurovision are loc la Craiova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La cea de-a treia semifinală a Selecției Naționale Eurovision care va avea loc la Craiova vor concura 12 piese: Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mareş Pană („Daydreamer”), Aurel Dincă („Fire In The Sky”), Tavi Clonda („King”), VYROS („La La La”), Diana Brătan („Paint It Rainbow”), Carolina Gorun („Reach Out For The Stars”), Elena Hasna („Revival”), Eliza Chifu („So Good Without You”), Ayona („The Story Goes On”) şi Xandra („Try”).

Dintre acestea, juriul - format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan și Viorel Gavrilă - va alege doar trei, pentru finala care va fi pe 25 februarie, în București.

Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

În afara concursului, vor susține recitaluri Florin Ristei şi trupa sa – FreeStay – cel mai de succes proiect de „Live Band” din România. Iar Dan Helciug va aduce un tribut legendarei trupe Queen şi o are ca invitată specială pe tânăra soprană Mihaela Alexa.

Show-ul de duminică seară va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, Alina Şerban, vedeta TVR Craiova, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.

Selecția Națională Eurovision va fi transmisă în direct, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+.

Alexia & Matei cu piesa „Walking On Water”, Echoes cu piesa „Mirror” și Eduard Santha cu „Me Som Romales” sunt primii trei finalişti ai Selecţiei Naţionale Eurovision, care s-a desfășurat la Focșani.

Cea de-a doua semifinală, de la Timișoara, a fost câștigată de Jukebox feat Bella Santiago - „Auzi Cum Bate”, MIHAI -„Heaven”, RAFAEL - „We Are One”.

Cea de-a patra semifinală va avea loc în Salina Turda, pe 11 februarie, iar cea de-a cincea și ultima la Sighişora, în data de 18 februarie.

