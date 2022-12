Crăciun în casă nouă pentru o familie greu încercată din Iaşi

Pentru o familie din comuna ieşeană Comarna, acest an a început cu o nenorocire: un incendiu le-a distrus casa din temelii şi părea că nu vor mai avea niciodată o locuinţă a lor. Pompierii nu doar că au stins incendiul, dar şi-au propus să le şi refacă locuinţa celor năpăstuiţi. Au fost mulţi alţi oameni care le-au sărit în ajutor, iar acum, la final din an, familia are din nou un acoperiş deasupra capului, iar cu ajutorul TVR Iaşi, copiii l-au primit pe Moş Crăciun în casa nouă.