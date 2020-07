COVID-19: Real Madrid le cere suporterilor să nu iasă pe străzi, în cazul câștigării titlului

Echipa de fotbal Real Madrid

Madrilenii pot deveni campioni în cazul în care vor câştiga partida de pe teren propriu cu Villarreal, iar un astfel de succes este sărbătorit în mod tradiţional de fanii Realului în jurul fântănii din Piaţa Cibeles.



Într-un comunicat dat publicităţii marţi, gruparea de pe Santiago Bernabeu a precizat: "Suntem cu toţii conştienţi de situaţia dificilă pe care o trăim şi de efortul pe care îl face societatea pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Fotbalul îşi aduce la rândul său contribuţia şi, împreună, am putut relua competiţia într-un context complicat".



"În cazul în care Real Madrid va deveni campioană, jucătorii nu se vor deplasa la locurile tradiţionale de sărbătorire, în mod special în Piaţa Cibeles. Le cerem aşadar suporterilor noştri ca, în cazul câştigării titlului, să nu se deplaseze în aceste locuri. În acest sens, trebuie să contribuim cu toţii, aşa cum am făcut până acum, cu mare responsabilitate, la evitarea riscurilor de infectare", a adăugat clubul din capitala Spaniei.



Cu două etape înainte de finalul sezonului, Real Madrid are un avans de patru puncte faţă de marea sa rivală FC Barcelona.



Până în prezent, Spania a înregistrat un număr de 28.409 decese şi peste 250.000 de infectări, fiind una dintre cele mai afectate ţări din Europa de pandemia de coronavirus.

sursa agerpres

