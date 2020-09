COVID-19. Metropolitan Opera din New York va rămâne închisă până în septembrie 2021

Metropolitan Opera din New York

În mod obişnuit, prestigioasa companie newyorkeză, care deţine o sală cu 3.800 de locuri, pune în scenă peste 200 de spectacole în fiecare stagiune şi primeşte aproape 800.000 de vizitatori, potrivit site-ului instituţiei.



''Vă informăm cu regret că Metropolitan Opera a luat hotărârea extrem de dificilă de a anula în întregime stagiunea 2020-2021, în urma recomandărilor specialiştilor din domeniul sanitar, care au sfătuit Met şi Lincoln Center'', clădirea ce adăposteşte opera, a precizat instituţia într-un comunicat.



Noul coronavirus prezintă provocări unice pentru instituţiile care organizează spectacole cu public. Administratorii Metropolitan Opera au decis că nu pot relua spectacolele atât timp cât virusul reprezintă în continuare un risc.



''Întrucât câteva sute de artişti trebuie să repete şi să interpreteze în spaţii închise în faţa unui public numeros, am stabilit că nu ar fi sigur ca Met să-şi reia activitatea înaintea existenţei unui vaccin disponibil pe scară largă, atingerii imunităţii colective şi înainte ca purtarea măştilor şi practicarea distanţării sociale să nu mai fie o cerinţă medicală'', se mai precizează în comunicatul Met.



Metropolitan Opera a mai menţionat că are planuri ambiţioase pentru noua stagiune, care va începe în septembrie 2021 şi care va debuta cu premiera spectacolului ''Fire Shut up in my Bones'', de Terence Blanchard, prima operă a unui compozitor de culoare montată pe scena Met.



Operatorii teatrelor de pe Broadway, unele dintre cele mai populare atracţii turistice din New York, şi-au anunţat intenţia de a-şi redeschide porţile în ianuarie 2021.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI