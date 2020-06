Cea mai mare creștere a numărului de infectări EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După exact două săptămâni de la ultima relaxare importantă a restricţiilor, numărul îmbolnăvirilor a urcat îngrijorător. 320 de cazuri noi. Ne-am întors la nivelul de acum mai bine de o lună. 320 de cazuri au mai fost raportate pe 9 mai.

Numărul infectărilor cu noul coronavirus a urcat tot mai mult în ultimele zile, după o perioadă de scădere constantă. Iar bilanţul îmbolnăvirilor tot creşte. După ultima raportare, a venit vestea că încă doi medici şi trei asistente şi infirmiere de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Buzău sunt printre cei infectaţi, alături de un bebeluş de numai 9 luni.

Adrian Marinescu: Era logic ca aceste măsuri de relaxare să ducă la un procent care putea să fie până în 30 la sută creştere. Or, ce am văzut astăzi depăşeşte această limită. Deci e clar că depinde doar de noi şi de măsurile de prevenţie de care am tot auzit.

Următoarele relaxări, care vor veni din 15 iunie, de la 1 iulie, vom vrea să ne facem vacanţe, vom vrea să intrăm cumva într-o normalitate. Toate lucrurile astea ţin de felul în care ne vom comporta practic în timpul care urmează.

Dacă oamenii nu mai respectă regulile de protecţie şi igienă, nu poartă masca în spaţiile publice închise şi nu respectă distanţarea fizică, riscăm să pierdem tot ce am câştigat în ultimele trei luni, atrag atenţia specialiştii.

Un bolnav cu COVID poate infecta alte trei persoane.

Ca să scadă numărul de îmbolnăviri, factorul de răspândire trebuie să fie sub unu, explică medicii.

Dr. Valeriu Gheorghiță, medic infecţionist, Spitalul Militar Central: Trebuie ca oamenii să înceteze în a face experienţe personale să demonstreze cuiva că acest virus nu există, pentru că din păcate nu este aşa.

Autorităţile fac apel către oameni să respecte cu stricteţe măsurile de protecţie.

Raed Arafat: Era de aşteptat ca măsurile de relaxare să ducă la înmulţirea cazurilor, dar ce urmează va depinde de noi, arată într-o postare pe Facebook, doctorul Raed Arafat. A publicat şi un grafic în care scrie că este esenţială cooperarea populaţiei, pentru a nu fi nevoie să fie reintroduse măsurile de izolare socială.

În ultima săptămână, tot mai mulţi s-au relaxat de tot şi nu au mai ţinut cont de niciun fel de reguli de protecţie.

