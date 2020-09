COVID-19. Festivitățile de Anul Nou din Times Square, New York, se vor desfășura virtual

Festivităţile de Revelion din Times Square se vor desfăşura anul acesta în absenţa publicului numeros care se reunea în mod tradiţional în celebra piaţă din oraşul New York, au anunţat miercuri organizatorii, precizând că, în contextul pandemiei de COVID-19, plănuiesc un eveniment virtual, cu participare limitată, potrivit Reuters.

Revelion pe Times Square

Într-un ''teaser iniţial'' al evenimentului din 31 decembrie, Times Square Alliance a anunţat că punctul culminant al festivităţii, coborârea celebrului glob din cristal pentru a marca trecerea în anul 2021, va fi un eveniment virtual pentru publicul larg, cu excepţia unui număr limitat de persoane care vor avea privilegiul de a fi prezente la faţa locului, respectând normele de distanţare fizică.

''Oameni din toate colţurile lumii sunt pregătiţi să se alăture newyorkezilor pentru a întâmpina Anul Nou prin coborârea celebrului glob din cristal'', a precizat primarul Bill de Blasio, într-o declarație. ''Un nou an înseamnă în nou început şi suntem încântaţi să sărbătorim'', a adăugat el.



Festivităţile de Anul Nou din Times Square sunt printre cele mai mai grandioase din lume, atrăgând în mod obişnuit circa un milion de persoane, alţi peste un miliard urmărind din faţa televizoarelor globul luminos care coboară din vârful clădirii One Times Square la miezul nopţii.



Multe dintre detaliile evenimentului, precum şi conţinutul spectacolului transmis în direct, parte din festivităţile cu o durată de mai multe ore înaintea numărătorii inverse de la miezul nopţii, nu au fost stabilite încă, a precizat Times Square Alliance, coproducătorul evenimentului.



Preşedintele Alianţei, Tim Tompkins, le-a promis spectatorilor ''elemente virtuale, vizuale şi digitale semnificativ de noi şi amplificate'' pentru a celebra ''spiritele curajoase şi creatoare'' care au ajutat oamenii să traverseze un an pe care mulţi ar prefera să îl dea cât mai curând uitării.



''Nu e nevoie să reamintim nimănui care a fost ştirea principală a anului 2020 până în acest moment: COVID-19 şi o mulţime de crize rasiale, economice şi climatice'', a spus acesta.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI