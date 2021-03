COVID-19 | Eficiența vaccinului de la AstraZeneca redusă la 76% după actualizarea unui studiu din SUA

AstraZeneca

Rezultatele, foarte asemănătoare cu cele originale, indică şi o eficienţă de 85% în cazurile simptomatice de COVID-19 în rândul celor cu vârsta de peste 65 de ani şi de 100% în cazurile grave ale bolii sau spitalizărilor.



Studiul a fost realizat cu ajutorul a 32.449 de voluntari din SUA, Chile şi Peru care au primit ori două doze de vaccin AstraZeneca ori placebo.



Într-un comunicat, vicepreşedintele executiv al AstraZeneca, Mene Pangalos, a afirmat că "analiza principală este consistentă cu analiza provizorie publicată anterior şi confirmă că vaccinul anti-COVID-19 este înalt eficient la adulţi, inclusiv la ce de peste 65 de ani".



El a reiterat că AstraZeneca intenţionează să ceară autorităţilor americane autorizaţia în regim de urgenţă pentru a distribui vaccinul în această ţară.



Luni, compania a anunţat că vaccinul său are o eficienţă de 79%, lucru considerat "încurajator" de Casa Albă.



Prin urmare, Institutul Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase din SUA (NIAID), condus de doctorul Anthony Fauci, a cerut companiei AstraZeneca să lucreze împreună cu grupul de experţi "pentru a revizui datele de eficienţă şi a garanta că aceste cifre de eficienţă mai precise şi actualizate să fie publicate cât mai repede posibil".



Săptămâna trecută ţări europene precum Germania, Franţa, Italia sau Spania au suspendat temporar utilizarea vaccinului de la AstraZeneca după detectarea unor cazuri de coagulare a sângelui la pacienţii care au primit acest vaccin.



SUA au cumpărat 300 de milioane de doze de vaccin de la AstraZeneca, deşi utilizarea sa încă nu a fost autorizată, iar împreună cu dozele achiziţionate de la Pfizer, Moderna şi Johnson and Johnson au doze suficiente pentru a vaccina întreaga populaţie.



Guvernul SUA are deja o rezervă de zeci de milioane de doze de vaccin de la AstraZeneca, în aşteptarea autorizării serului, iar săptămâna trecută a convenit să împărtă 2,5 milioane de doze cu Mexic şi 1,5 milioane cu Canada.

sursa agerpres

