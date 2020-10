Turiști puțini EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Clujul, animat de obicei in lunile de vară de foarte mulți turiști străini, a anuntat în acest an cifre din ce în ce mai mici de vizitatori. Cel mai mult se simte lipsa marilor festivaluri care aduceau valuri de tineri în special.



Iar în primele 8 luni ale acestui an, numărul turiștilor în Cluj a scăzut cu 64%. La nivel național scăderea a fost însă mai mică. Dar pierderile vor fi greu de recuperat.



Speriați de pandemie și românii au călătorit mai mult în țară și de multe ori fără să apeleze la serviciile unei agenții.



Anul trecut, județul Cluj a fost vizitat de peste 660.000 de turiști, din care mai bine de 20% au fost străini.

ŞTIRILE ZILEI