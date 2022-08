COTAR solicită Guvernului să explice de ce tolerează preţul crescut al carburanţilor după ce cotaţia barilului de petrol a scăzut

Benzinării

"Consiliul Concurenţei ar fi trebuit să vadă cartelul benzinarilor, dar va avea nevoie de 15 ani să constate acest fapt evident, la fel ca în alte situaţii. Ţinem să amintim Guvernului României că nu suntem cetăţeni de mâna a şaptea, nu suntem analfabeţi sau persoane cu retard. Putem citi ştirile şi putem analiza singuri situaţia în care ne aflăm. Dorim doar explicaţii în legătură cu bătaia de joc generalizată care ne afectează pe toţi", se arată într-un comunicat al Confederaţiei, citat joi de Agerpres.



Preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, a arătat, în context, că explozia pe care o consideră nejustificată a preţurilor benzinei şi motorinei a fost explicată prin creşterea preţului barilului de petrol şi prin criza mondială anunţată după 24 februarie, când a început conflictul din Ucraina. Pe de altă parte, însă, acesta precizează că preţul barilului a scăzut sub 90 de dolari, de la începutul lunii august, iar preţurile la pompă nu s-au modificat.



"Explozia absolut nejustificată a preţurilor benzinei şi motorinei ni s-a explicat prin creşterea preţului barilului de petrol şi prin criza mondială anunţată după 24 februarie, când a început conflictul din Ucraina. Am acceptat şi poveştile ministrului Energiei care ne-a spus că Putin e de vină. Dar a scăzut preţul barilului sub 90 de dolari, de la începutul lunii august, iar la pompă rămân aceleaşi preţuri umflate în aşa-zisa criză. Cum procedăm? Îl chemăm pe Putin să constate că benzinarii îşi bat joc de noi? În timp ce Guvernul României se laudă cu programul finanţat de UE "Ajutor pentru România", adică 250 de lei la fiecare două luni, pe nişte carduri care au costat mai mult decât ajutorul acordat săracilor, acelaşi guvern pare că se străduieşte să crească numărul persoanelor care vor fi dependente de ajutorul de subzistenţă, prin lipsa totală a oricărei acţiuni ce ar putea duce la scăderea preţurilor la produse şi servicii. Scăderea preţului carburanţilor la pompă ar fi trebuit deja să fie prima soluţie, mai ales pentru că preţul barilului de petrol e în continua scădere", a declarat Vasile Ştefănescu, potrivit comunicatului citat.

ŞTIRILE ZILEI