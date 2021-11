Costume tradiționale românești, prezentate în Cuba de Ziua Națională a României

După o perioadă dificilă, în care evenimentele au fost suspendate și granițele închise, în acest an, Flori de IE va defila în Cuba, pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Costume tradiţionale româneşti

De Ziua Națională, dupa 18 luni de la ultima defilare internațională, va avea loc prima prezentare a Flori de IE, de la începutul pandemiei și până acum, denumită generic „Shine”, în Cuba.

„Shine” reprezintă lumina care aduce speranță și strălucire în sufletele noastre, dorința de a merge mai departe, de a ne face cunoscute valorile, tradițiile și portul popular în toate colțurile lumii. Cred cu tărie că ia românească este în acest moment cel mai bun ambasador al valorilor româneşti, ea creează punţi şi uneşte inimi, aduce speranţă în suflete. În aceste vremuri dificile, sunt convinsă că defilarea din Cuba va aduce normalitatea și va creiona speranță într-o lume nouă: sustenabilă, durabilă și rezilientă”, a declarat Cristina Chiriac, fondatoarea Flori de IE.

Prezentarea costumelor tradiționale românești se încadrează în evenimentul organizat de Ambasada României în Republica Cuba cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, moment unic de mândrie națională și de promovare a autenticității și unicității noastre pe meleaguri străine.

„Sunt deosebit de încântată și recunoscătoare să pot găzdui, la Havana, prima Recepție dedicată marcării Zilei Naționale a României cu prezență fizică. După dificultățile prin care am trecut, putem afirma că celebrăm, la 1 Decembrie 2021, solidaritatea românească regăsită și un viitor rezilient. Fiind primul meu eveniment public de anvergură, de la preluarea mandatului în Cuba, nu-l puteam concepe fără o prezentare a simbolurilor românești. Sunt mândră că în această zi de sărbătoare, vom putea prezenta corpului diplomatic acreditat la Havana o colecție de costume tradiționale de excepție, dar și ii reinterpretate, care vorbesc despre istorie, identitate, creativitate, renaștere și strălucire. Îi mulțumesc pe această cale doamnei Cristina Chiriac, fondatoarea Flori de IE, pentru că a răspuns imediat pozitiv și a susținut propunerea mea de organizare a unei prezentări a costumului popular românesc, având ca element central, IA ”, a declarat Theodora Magdalena Mircea, ambasadoarea României în Republica Cuba.

Modelele vor fi cubaneze și vor defila în costume tradiționale vechi de peste 100 de ani din diferite regiuni ale României: Muntenia, Oltenia, Transilvania, Moldova, Banat.

Evenimentul se va încheia cu o prezentare a celei mai noi colecții, Shine, exclusiv lucrată pentru această ocazie, colecție care va pune în evidență iile lucrate manual de către Flori de IE și va aduce speranță și lumină în sufletele celor prezenți.

„Voi promova ori de câte ori am ocazia, oriunde în țară sau pe meleaguri străine, ia românească, care reprezintă practic codul genetic al poporului român. Cred că trebuie să ne educăm copiii să iubească tot ce e românesc. Sunt fericită că în această perioadă am privilegiul de a organiza evenimentul din Cuba, în condiții de normalitate, într-o zi de mândrie națională și de sărbătoare - 1 Decembrie. Nu știu să existe vreun alt popor în afară de cel român care să-și poarte istoria milenară în veșminte, în simboluri alese, fiecare purtând un anume înțeles, un anume mesaj și o anume poveste. Povestea din acest an este despre renaștere și strălucire”, a concluzionat Cristina Chiriac.

Povestea Flori de IE a luat naștere la finalul anului 2014 din dragoste și dor de neam, susținând totodată antreprenoriatul românesc, în special pe cel din mediul rural, colaborând cu peste 40 de femei din zona rurală. Obiectivul principal este aducerea în prim plan a iei românești, cusută în întregime manual, cu multă migală. Flori de IE are în portofoliu o colecție impresionantă de peste 100 de costume populare românești, însumând astfel peste 1000 de piese tradiționale, vechi.

Flori de IE a mai expus la Londra, Paris, Ankara, Viena, Bari, Tokyo, Shanghai, New York, Dubai, Las Vegas, Abu Dhabi și Barcelona.

