Costel Alexe, ministrul propus la Mediu: Comisarii de mediu își fac treaba, vom verifica la Garda Națională de Mediu și vom informa stadiul actual al verificărilor. Așa cum am spus, ori vineri ori luni vom face o nouă conferință de presă pentru că în aceste două săptămâni am avut o activitate și de verificare a depozitelor de gunoi și stațiilor de sortare și vrem să venim în fața opiniei publice să spunem ce am găsit și mai ales ce măsuri urmează să luam în minister.

La câte probleme de mediu avem în România, avem nevoie de mai mulți comisari, de o mai bună finanțare și o logistică cât mai bună, lucru de care ne vom ocupa pentru că este firesc să avem organe de control care să își facă treaba indiferent dacă este ziua sau noapte.

Nu ar trebui să amânăm lucrurile la nesfârșit pentru a fi aplicate - salubrizarea eficientă a străzilor, investiții majore în transportul public, centuri verzi, să avem șantiere de construcții - fie că vorbim despre cele ale administrației publice locale, fie ale operatorilor economici - care să respecte reglementările de mediu, așa cum le-am dat prin autorizațiile de construcții.

