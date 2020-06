Ministrul Mediului, Costel Alexe, invitat la Ediție specială EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În ciuda cifrelor, numărul dosarelor penale legate de aceste infracțiuni trimise în instanță s-a redus cu aproape 50%, între 2016 și 2019, susţin iniţiatorii legii. Activitatea instituţiei va fi prezentată Parlamentului, periodic, prin rapoarte. Senatul este camera decizională. Aşa că legea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Mediul are de suferit în România, nu numai din cauza tăierilor ilegale de păduri, ci şi din cauza poluării. Râurile umflate în ultimele zile de ploile abundente au luat cu ele gunoaiele aruncate pe maluri. Sunt judeţe unde aproape că nu este râu care să nu fie poluat cu deşeuri.

Despre aceste subiecte a vorbit ministrul Mediului, Costel Alexe, la TVR.

Tăierile ilegale de lemn

“Cred cu tărie că dacă ar fi aplicat ad-literam tot ce am legiferat de-a lungul anilor, am avea un fenomen infracțional foarte scăzut. Parchetul General și DNA-ul pot să ancheteze astfel de fapte de corupție. (...) Statul român are legi și ele trebuie respectate de toți, iar instituțiile statului trebuie să acționeze fără compromisuri și fără jumătăți de măsură, pentru că doar așa putem să eliminăm aceste infracțiuni care pun în pericol mediul înconjurător”, a spus ministrul Costel Alexe.

“Din păcate, și noi și întreg continentul suntem la mâna schimbărilor climatice. Aproape că jucăm vitorul nostru la ruletă. Avem aceste inundașii peste tot în țară. Și în zone în care au fost tăieri de păduri și în zone în care avem, în continuare, suprafețe însemnate de pădure. Nu putem influența fenomenele meteorologice extreme. Important e să nu le sprijinim să aibă efecte adverse asupra sănătății noastre”, a mai precizat Costel Alexe.

Poluarea

După episoadele de poluare masivă în Bucuresti ministrul Mediului s-a întâlnit cu reprezentanții ONG-urilor.

“Avem o condamnare a României la Curtea Europeană de Justiție cu acest caz cu acest caz din București – poluarea cu PM 10. Avem în momentul de față o procedură de infringement deschisă pe cinci mari aglomerări urbane din România pe NOx și vreau să cred că după discuțiile pe care le-am avut cu administrațiile publice din București, Iași, Brașov, Cluj și Timișoara, planul de măsuri pe care și-l asumă și noi îl vom prezenta Comisiei Europene, să ducă la închiderea cauzei de infringement, dar, mai ales, să ofere cetățenilor acestor așezări urbane un aer de calitate. (...) Poluarea cu PM10 din București și condamnarea la Curtea Europeană de Justiție nu are nicio legătură cu arderile de cauciucuri sau deșeuri. La fel cum NOx-ul, cu aceste cinci orașe cu care suntem în procedură de infringement, este cauzat de trafic și nu arderilor de deșeuri. Important este ca administrațiile publice locale să investească mai mult într-un transport public eficient, electric, prietenos cu mediul”, a explicat ministrul.

Programul Rabla

Piața mașinilor noi şi rulate s-a prăbuşit în luna mai. Studiile arată o scădere de 45% în cazul mașinilor noi și de 30% pentru cele second-hand. Dar o creștere semnificativă pe piața autoturismelor electrice, de până la 30%. Ce se întamplă cu programul rabla, care anul acesta dispunea de un buget record?

Costel Alexe: Industria auto a avut de suferit la nivel mondial în această pandemie. Eu sunt încrezător că până la finalul anului, cele 60.000 de vouchere pentru Rabla Clasic pe care le oferă sprijin guvernul vor fi achiziționate. Săptămâna viitoare ne vom întâlni și cu cei de la Administrația Fondului pentru Mediu și cu cei din industria auto să vedem cum putem să sprijinim, ca toți românii să beneficieze de acest program. (...) În ceea ce privește mașinile electrice, avem deja rezervate 1225 pentru 2020, dintr-un total de 3000 cât ne-am propus în acest an. Trebuie menționat că la programul Rabla Plus avem o suplimentare de buget în acest an de la 90 de milioane la 140. Este cea mai creștere bugetară pe care a avut-o acest program.

