Cei care își iau o mașină electrică prin program nu vor avea voie să o vândă în primul an. Rabla 2020 ar trebui să ia startul la începutul lunii martie.

Studii europene arată că folosirea scuterelor sau a motocicletelor în deplasarea urbană are un impact pozitiv major asupra mediului.

Costel Alexe, ministrul Mediului a subliniat în emisiunea Ca`n viață că în continuare Programul Rabla plus prevede cea mai mare bonificație din Europa, cei 45 de mii de lei - 10 mii de euro, plus casarea unei mașini pentru care cetățeanul mai primește acel voucher de 1350 de euro. Ne-am propus ca în 2020, românii să își poată achiziționa 2500 mașini electrice plus 4-5 sute mașini hibride. Guvernul din care fac parte, în 2020, va oferi românilor peste 2500 de mașini electrice, aproape 3000, cam câte au fost în primii patru ani ai programului.

Referitor la Rabla pentru motociclete, ministrul Mediului a spus că își dorește ca acesta sa prindă la public și anul viitor să fie dezvoltat.

"Eu, ca ministru, indiferent de domeniul de care vorbim, dacă e industrial și vorbim de calitatea aerului, de managementul deșeurilor, sau de mașini, sunt pe principiul că poluatorul plătește. Și mai am un principiu, este unul european, plătești pentru cât arunci. Mi se pare firesc ca fiecare dintre noi, dacă poluăm, să fim conștienți că va trebui să contribuim într-o formă sau alta, pentru că la momentul de astăzi trebuie să avem grijă de mediul în care trăim", a declarat Costel Alexe.

