Coronavirusul va crește datoriile companiilor cu 1.000 de miliarde de dolari

Coronavirusul va creste datoriile companiilor

Această creştere fără precedent va face ca datoria globală totală a sectorului corporate să urce cu 12% până la aproximativ 9.300 miliarde de dolari, adăugându-se mai multor ani de acumulare care au făcut ca firmele cele mai îndatorate ale lumii să aibă datorii comparabile cu cele ale unor ţări de mărime medie.



Şi anul trecut datoria globală totală a sectorului corporate a înregistrat o creştere de 8%, stimulată de fuziuni şi achiziţii, dar şi de firme care s-au împrumutat pentru a finanţa răscumpărări de acţiuni şi plata dividendelor. Însă creşterea din acest an se va datora unor motive complet diferite, respectiv conservare în condiţiile în care virusul a afectat profiturile.



"COVID a schimbat totul", spune Seth Meyer, manager de portofoliu la Janus Henderson, firma care a realizat analiza. "Acum este vorba despre conservarea capitalului şi constituirea unui bilanţ fortificat", a adăugat Seth Meyer.



Companiile au accesat deja pieţele de capital pentru 384 miliarde de dolari în perioada ianuarie-mai anul curent iar Meyer estimează că în ultimele săptămâni a fost înregistrat un nou record cu privire la emiterea de datorii de către firmele cu un rating redus care emit datorii cu un randament ridicat.



Companiile incluse în grupul celor 900 de companii au datorii mai mari cu 40% comparativ cu situaţia din 2014 iar creşterea datoriilor a devansat creşterea profiturilor. Colectiv, profiturile înainte de taxe ale celor 900 de companii au crescut cu 9,1% până la 2.300 miliarde de dolari.



Companiile americane deţin aproape jumătate din datoria globală totală a sectorului corporate, la 3.900 miliarde de dolari, şi de asemenea au înregistrat cea mai rapidă creştere a datoriilor din ultimii cinci ani. Pe locul secund sunt companiile din Germania cu datorii de 762 miliarde de dolari. În plus, Germania are şi trei din cele mai îndatorate firme, inclusiv numărul unu mondial constructorul auto Volkswagen ale cărui datorii au ajuns la 192 miliarde de dolari, aproape de cea a unor ţări precum Africa de Sud şi Ungaria.



În contrast, un sfert din cele 900 de companii nu au datorii deloc, iar unele au mari rezerve de numerar. Cele mai mari astfel de rezerve sunt cele de 104 miliarde dolari care aparţin Alphabet, firma mamă a Google.

sursa agerpres

