Coronavirus: Mai multe oraşe din China sporesc restricţiile asociate COVID-19 pe fondul răspândirii focarelor

China a raportat joi o a treia zi consecutivă cu peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19 la nivel naţional, un număr modest comparativ cu zecile de mii de cazuri zilnice care au condus la izolarea oraşului Shanghai la începutul acestui an, însă suficient pentru a declanşa mai multe restricţii în toată ţara.



Bilanţul cazurilor de coronavirus din China s-a menţinut redus în raport cu standardele globale, însă măsurile sale ultra-stricte şi perturbatoare din acest an împotriva variantei Omicron foarte transmisibilă au apăsat greu pe umerii celei de-a doua economii a lumii.



Guangzhou, al patrulea oraş ca mărime din China după producţia economică şi capitala provinciei Guangdong, a izolat joi mai multe străzi şi cartiere şi i-a obligat pe locuitori să rămână în case după ce mai multe zone au fost declarate cu risc ridicat pe fondul unei resurgenţe COVID-19 care a intrat în cea de-a patra săptămână.



"Mulţi dintre prietenii şi colegii mei se află în izolare acasă", a declarat Lily Li, în vârstă de 28 de ani, din Guangzhou. "Situaţia este încă instabilă. Multe locuri sunt în izolare. Cursurile au fost sistate, iar locurile de divertisment au fost de asemenea suspendate. Sala de sport la care merg des a fost şi ea închisă", a adăugat ea.



Începând de la 24 octombrie, 28 de oraşe au implementat diferite stadii ale măsurilor de izolare, aproximativ 207,7 milioane de persoane fiind afectate în regiuni care furnizează circa 25,6 trilioane de yuani (3,55 trilioane de dolari americani) din produsul intern brut al Chinei, conform companiei Nomura. Adică echivalentul a aproape un sfert din produsul intern brut (PIB) din 2021 al Chinei.



Acţiunile din China continentală au scăzut joi pe măsură ce situaţia focarelor s-a agravat, în timp ce datele sumbre privind din sectorul industrial afectat de COVID-19 au dat o lovitură în plus pieţelor.



Wuhan, locul primului focar de COVID-19 din lume, la sfârşitul anului 2019, a raportat săptămâna aceasta aproximativ 20 până la 25 de noi cazuri de infectare pe zi, determinând autorităţile locale să solicite unui număr de peste 800.000 de locuitori dintr-un district să rămână în case până duminică.



"Nu ştiu ce să fac. Dacă mai putem supravieţui trăind astfel, presupun că asta vom face", a declarat un locuitor din Wuhan pe nume Chang, în vârstă de 38 de ani.



Wuhan a suspendat, de asemenea, vânzarea de carne de porc în anumite zone ale oraşului, conform imaginilor şi postărilor de pe reţelele sociale, după depistarea unui caz de COVID-19 despre care autorităţile susţin că are legătură cu lanţul local de aprovizionare cu carne de porc.



În Xining, capitala provinciei Qinghai, postările de pe reţelele sociale au evocat penuria de alimente şi inflaţia preţurilor la bunurile esenţiale pe fondul eforturilor autorităţilor sanitare din oraşul cu 2,5 milioane de locuitori de a limita o revenire a cazurilor de COVID-19 după vacanţa de o săptămână ocazionată de Ziua Naţională, la începutul lunii octombrie.



"Pentru a reduce riscul de transmitere, unele magazine de legume şi fructe au fost închise şi plasate în carantină", a declarat miercuri un reprezentant guvernamental al autorităţilor din Xining.



Alte oraşe mari din China, inclusiv Zhengzhou, Datong şi Xian au implementat noi restricţii în această săptămână pentru a controla focarele locale.



În Beijing, parcul tematic Universal Resort a fost închis miercuri după ce cel puţin un vizitator a fost testat pozitiv pentru coronavirus.



China a reiterat în repetate rânduri că va respecta politica sa de toleranţă zero la COVID-19 şi va implementa ceea ce autorităţile consideră că sunt măsuri necesare pentru limitarea răspândirii virusului.

sursa Agerpres

