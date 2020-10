INS: Coronavirus și demografie: mai multe decese, mai puține căsătorii

Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în cazul deceselor, în special în lunile aprilie, iunie, iulie şi august 2020, când s-au înregistrat creșteri față de lunile aprilie, iunie, iulie şi august 2019, al căsătoriilor care, începând cu luna martie, au înregistrat scăderi semnificative ale numărului de evenimente faţă de luna corespunzătoare din 2019, notează institutul de statistică.

Numărul nașterilor a scăzut în fiecare lună față de aceeași perioadă din anul precedent, excepţie făcând luna august când s-a înregistrat un număr mai mare de născuţi-vii faţă de anul precedent.

În luna august 2020 s-a înregistrat naşterea a 16.804 copii, cu 611 mai puţini copii decât în luna iulie 2020. Numărul deceselor înregistrate în luna august 2020 a fost de 23.169, cu 752 decese mai multe decât în luna iulie 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna august 2020, a fost de 88 copii, în scădere cu 13 decese sub 1 an faţă de luna iulie 2020.

În luna august 2020, aproape două treimi din totalul numărului de decese s-au înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (9.498 decese, reprezentând 41,0% din total, s-au înregistrat la grupele de vârstă 80 ani şi peste, 5.657 decese, reprezentând 24,4%, la persoanele de 70-79 ani) şi 4.549 decese (19,6%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (86 decese), 0-4 ani (107 decese) și 20-29 ani (129 decese).

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna august 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 6.365 persoane.

În luna august 2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 14.929 căsătorii, cu 3.761 mai multe decât în luna iulie 2020.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 1953 în luna august 2020, cu 90 mai multe decât în luna iulie 2020.

Numărul născuţilor-vii înregistrat în luna august 2020 a fost mai mare cu 179 comparativ cu aceeaşi lună din 2019.

Numărul persoanelor care au decedat în luna august 2020 a fost cu 3.270 mai mare faţă de luna august 2019.

Sporul natural negativ s-a accentuat în luna august 2020 faţă de cel din luna august 2019 (-6365 persoane în luna august 2020, față de -3274 persoane în luna august 2019). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 13 mai mic în luna august 2020, decât cel înregistrat în luna august 2019.

În luna august 2020, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 11766 persoane (6287 bărbaţi şi 5479 femei), iar în mediul rural decesul a 11403 persoane (6174 bărbaţi şi 5229 femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2019, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 1967 persoane (1186 bărbaţi şi 781 femei) în mediul urban și cu 1303 persoane (834 bărbaţi şi 469 femei) în mediul rural.

Numărul căsătoriilor a fost, în luna augut 2020, cu 8115 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent.

Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 în luna august 2020 s-au pronunţat cu 374 divorţuri mai multe decât în luna august 2019.

