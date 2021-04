CORONAVIRUS | Expertul mexican în combaterea pandemiei recomandă vaccinarea și celor care au avut COVID-19

Hugo Lopez-Gatell

"În lumea întreagă nu se ştie care este durata maximă a imunităţii în ce-i priveşte pe cei care au avut COVID-19, sau cei care s-au vaccinat împotriva acestei boli", a declarat Lopez Gatell la o conferinţă de presă.



Prin urmare, el a subliniat că "cei care au avut COVID-19 este foarte probabil să aibă un răspuns imunitar care să-i protejeze, dar considerăm că este necesar să vaccinăm toată lumea din mai multe motive".



Printre acestea, el a enumerat faptul că "nu se cunoaşte ştiinţific nicăieri în lume durata acestei imunităţi şi s-ar putea să existe persoane care s-au îmbolnăvit de COVID cu multe luni în urmă şi să nu mai aibă un răspuns imunitar suficient".



De asemenea, a adăugat expertul "există diferite variante de răspuns imunitar al persoanelor, iar acestea depind de mulţi factori precum vârsta, condiţiile de sănătate, alimentaţia, bolile şi multe altele", a explicat Lopez Gatell.



Luni preşedintele ţării, Manuel Lopez Obrador, a declarat că nu vaccinează împotriva COVID-19, deşi unii medici i-au recomandat acest lucru, deoarece are suficienţi anticorpi după ce a suferit de această boală în ultima săptămână din ianaurie şi începutul lui februarie.



"Am consultat medicii iar doi dintre ei mi-au spus să mă vaccinez pentru a-mi întări anticorpii (...) însă medicii care m-au îngrijit au ajuns la concluzia că am suficienţi anticorpi şi că deocamdată nu este indispensabil să mă vaccinez", a precizat şeful statului.



Luni, autorităţile sanitare mexicane au raportat în 204.399 de decese de COVID-19 şi 2.251.705 de cazuri confirmate.



Până la această dată au fost administrate populaţiei mexicane 9.287.403 doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care, 213.267 în ultimele 24 de ore.

