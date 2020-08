Coronavirus | Comisia Europeană propune un sprijin financiar în valoare de 4 miliarde de euro pentru România

Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar în valoare de 81,4 miliarde de euro din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. România ar urma să primească 4 miliarde de euro.

CE propune un sprijin financiar în valoare de 4 miliarde de euro pentru România

„Odată ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase de UE statelor membre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenți”, se arată într-un comunicat al CE.

Comisia propune Consiliului să aprobe acordarea de sprijin financiar după cum urmează: România- 4 miliarde de euro, Bulgaria- 511 milioane de euro, Cehia- 2 miliarde de euro, Grecia- 2,7 miliarde de euro, Spania- 21,3 miliarde de euro, Croația- 1 miliard de euro, Italia- 27,4 miliarde de euro, Cipru- 479 milioane de euro, Letonia- 192 milioane de euro, Lituania- 602 milioane de euro, Malta- 244 de milioane de euro, Polonia- 11,2 miliarde de euro, Belgia- 7,8 miliarde de euro, Slovacia- 631 de milioane de euro, Slovenia- 1,1 miliarde de euro.

Comisia se așteaptă să prezinte în scurt timp o propunere de acordare de sprijin pentru Portugalia și Ungaria. Statele membre care nu au introdus încă cereri oficiale mai au încă posibilitatea de a face acest lucru.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține locurile de muncă și mijloacele de subzistență. Facem astăzi un pas important în această direcție: la doar patru luni după ce am propus crearea Instrumentului SURE, Comisia propune acordarea a 81,4 miliarde EUR din cadrul acestuia pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemia de coronavirus în întreaga UE. SURE este un simbol clar al solidarității în fața unei crize fără precedent. Europa este hotărâtă să protejeze cetățenii”, a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

Sursa: Mediafax

