Coronavirus: China relaxează mai multe măsuri anti-COVID-19

Ţara asiatică este ultima mare economie care menţine o politică sanitară strictă împotriva coronavirusului, frontierele sale rămânând închise pentru majoritatea cetăţenilor străini.



China aplică o strategie "zero Covid", constând în depunerea tuturor eforturilor necesare pentru a preveni apariţia de noi cazuri: plasarea în lockdown a unor cartiere sau a unor oraşe întregi imediat ce apar focare, plasarea în carantină a persoanelor infectate şi efectuarea aproape zilnică de teste PCR.



Această politică are însă implicaţii semnificative pentru economia chineză, lanţurile de aprovizionare globale, moralul mediului de afaceri, imaginea ţării şi mobilitatea internaţională a chinezilor şi a străinilor.



Într-o notă publicată vineri de televiziunea publică CCTV, agenţia guvernamentală pentru sănătate a anunţat mai multe măsuri de relaxare.



Chinezii şi străinii care sosesc în China vor efectua acum o carantină de doar opt zile, faţă de zece anterior. Aşa cum se întâmpla deja, ultimele trei zile pot fi efectuate de călători la domiciliu. Primele cinci zile, în schimb, se vor efectua în continuare în centre specializate sau în hoteluri, pe cheltuiala celor carantinaţi.



O altă noutate este că "actorii economici importanţi" şi membrii "delegaţiilor sportive" vor fi scutiţi de carantină dacă rămân într-o "bulă" sanitară pe durata şederii lor.



De asemenea, se va renunţa la regula, extrem de criticată, potrivit căreia zborurile internaţionale către China erau anulate timp de una sau două săptămâni în cazul descoperirii, la sosirea zborurilor anterioare, a unui număr considerat prea mare de persoane infectate la bordul lor.



Mulţi călători au fost nevoiţi să aştepte din această cauză câteva săptămâni sau chiar luni înainte de a găsi un loc pe un zbor.



O altă veste bună pentru cei care călătoresc în China este că aceştia vor trebui să furnizeze rezultatul unui singur test PCR în termen de 48 de ore de la îmbarcare, faţă de două până acum.



Toate aceste măsuri au fost anunţate după o reuniune, desfăşurată joi, a celor şapte cei mai înalţi responsabili ai Partidului Comunist Chinez (PCC), printre care preşedintele Xi Jinping.



Aceştia anunţaseră hotărârea "de neclintit" a Beijingului de a menţine politica "zero Covid", dar nu au exclus posibilitatea unor ajustări.



Ministerul Sănătăţii de la Beijing a anunţat vineri 10.535 de noi cazuri pozitive în ultimele 24 de ore - marea majoritate asimptomatice.



O cifră care a crescut în ultimele săptămâni, dar care rămâne cu mult sub majoritatea ţărilor din lume.



Politica "zero Covid" a dus, fără îndoială, la o reducere foarte semnificativă a infecţiilor. Doar puţin peste 5.000 de decese au fost înregistrate oficial în China în timpul pandemiei, prin comparaţie cu peste un milion în Statele Unite.



Dar această politică provoacă o oboseală tot mai mare în rândul chinezilor, iar repercusiunile economice sunt de aşa natură încât analiştii consideră că este imposibil ca China să îşi atingă obiectivul de "aproximativ 5,5% " creştere în 2022.

sursa Agerpres

ŞTIRILE ZILEI