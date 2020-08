Coronavirus: CE lansează noua versiune a instrumentului SELFIE, care sprijină educația digitală

Școala online

Oficialii europeni susțin că SELFIE a fost actualizat în contextul în care școlile încep să se redeschidă în întreaga Europă.

Comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel, responsabilă cu Centrul Comun de Cercetare, a declarat că pandemia de COVID-19 a provocat cea mai puternică perturbare a educației din istoria recentă a Europei.

”Majoritatea activităților de predare și învățare au fost transferate în mediul online. Multe cadre didactice și mulți elevi au folosit acum pentru prima dată numai tehnologii digitale pentru a preda și a învăța.

Instrumentul SELFIE actualizat va ajuta școlile să reflecteze asupra modului în care gestionează situația și asupra măsurilor pe care le pot lua pentru a folosi în mod optim aceste tehnologii, astfel încât să maximizeze oportunitățile de învățare pentru copiii noștri”, a spus Gabriel.

Instrumentul SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) este gratuit, ușor de utilizat și poate fi adaptat.

Orice școală interesată se poate înscrie pe platformă și poate să utilizeze SELFIE.

Acesta colectează opinii anonime din partea elevilor, a cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ pentru a prezenta o imagine sintetică a punctelor forte și a punctelor slabe ale școlii în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale.

De la lansarea sa în 2018, peste 7 000 de școli și aproape 700 000 de utilizatori din 57 de țări au folosit instrumentul SELFIE.

Acesta este disponibil în 31 de limbi, inclusiv în toate cele 24 de limbi ale UE.

Instrumentul SELFIE se numără printre cele 11 acțiuni ale Planului de acțiune pentru educația digitală al Comisiei Europene, care este în curs de actualizare în urma organizării unei consultări publice, pentru a trage învățăminte din criza provocată de pandemia de COVID-19.

