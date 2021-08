Coronavirus: Australia a înregistrat peste 1.000 de infectări în 24 de ore pentru prima dată de la începutul pandemiei

New South Wales, statul australian în care se află Sydney, a înregistrat o cifră record de 1.039 de cazuri în 24 de ore.



Noul val al pandemiei de COVID-19 care a început în cel mai mare oraş al Australiei la jumătatea lunii iunie a provocat până în prezent peste 15.000 de infectări şi se extinde în oraşele australiene mai mici, determinând reintroducerea restricţiilor antiepidemice şi a regimurilor de carantină în sud-vestul australian.



În pofida acestor cifre în creştere şi a presiunii tot mai mari asupra spitalelor, prim-ministrul statului New South Wales, Gladys Berejiklian, a anunţat o uşoară relaxare a restricţiilor pentru persoanele vaccinate începând de la jumătatea lunii septembrie.



Atunci când 70% dintre cei 8 milioane de locuitori ai acestui stat australian vor fi vaccinaţi cu schemă completă, adunările publice la care participă cinci persoane vor fi autorizate în aer liber în zonele care nu sunt considerate "sensibile". "Este cea mai bună opţiune pentru sănătatea mintală şi bunăstarea populaţiei noastre şi care prezintă cel mai mic risc", a explicat Gladys Berejiklian.



Ea a dat asigurări că sistemul de sănătate este capabil să facă faţă presiunii suplimentare graţie unei consolidări a capacităţilor sale, promiţând că "toţi cei care au nevoie de ajutor vor primi acel ajutor".



Anunţul a fost făcut în contextul în care autorităţile australiene au extins până pe 10 septembrie lockdown-ul pentru restul statului New South Wales, îngrijorate de creşterea numărului de cazuri şi în alte regiuni ale acestuia, despre care viceprim-ministrul John Barilaro a spus că reprezintă "un praf de puşcă pregătit să explodeze".



În acelaşi timp, statul Victoria, confruntat cu o creştere mai modestă a numărului de infectări în oraşul Melbourne, a anunţat joi 80 de cazuri noi.



Mai mult de jumătate dintre cei 25 de milioane de rezidenţi australieni se află în prezent în lockdown, inclusiv locuitorii din Sydney, obligaţi să rămână în propriile locuinţe de peste două luni.



Campania de vaccinare, la început foarte lentă, s-a accelerat în ultimele săptămâni odată cu livrările de noi doze, permiţând unei treimi din populaţia adultă din Australia să fie vaccinată cu schemă completă.



Australia a înregistrat în total aproape 48.000 de cazuri de COVID-19 şi 1.000 de decese asociate acestei maladii de la începutul pandemiei.

sursa agerpres

