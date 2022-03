Corespondenții TVR, martori la bombardamentul aeroportului din Vinița | Alex Costache: “S-a auzit un zgomot, ca un vuiet, și am văzut un obiect în formă de cruce zburând foarte rapid la altitudine joasă”

“Noi am văzut una dintre aceste opt rachete. Ne aflam în drum spre Vinița, ne-am oprit să filmăm un punct de apărare. La un moment dat, s-a auzit un zgomot, ca un vuiet, și am văzut un obiect în formă de cruce zburând foarte rapid la altitudine joasă. Inițial, am crezut că este un avion, dar era o rachetă”, a povestit Alex Costache.

În Vinița sunt coloane de mașini care încearcă să părăsească zona. Tot drumul de la Cernăuți până la Vinița, 300 de km, întâlnești astfel de coloane de mașini, sunt cozi foarte mari la benzinării și din loc în loc sunt puncte de control construite din dale de beton, saci de nisip, unde stau militar înarmați.

Atacuri ruseşti au distrus duminică aeroportul din oraşul Viniţa, situat la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Kiev, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

''Tocmai am fost informat despre lovituri cu rachete împotriva Viniţa'', un oraş cu o populaţie de aproape 370.000 de locuitori, a declarat Zelenski într-o înregistrare video pe Telegram. ''Aeroportul a fost complet distrus'', a adăugat el.

