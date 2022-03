CORESPONDENȚĂ DIN VINIȚA. Localnicii luptă să reziste bombardamentelor ruse. Un reportaj de Alexandru Costache

În Vinița, un oraș din Ucraina situat la 250 de kilometri de Kiev, localnicii fac și ei tot ce pot că să ajute armata ucraineană să țină piept inamicilor ruși.

Dimitro, localnic din Vinița: Încercăm să ajutăm cum putem. Pregătim lucruri folositoare pentru a ne apăra teritoriul. Strângem haine călduroase. De asemenea, pregătim cocktail-uri Molotov, strângem mâncare, medicamente, toate acele lucruri care pot fi folositoare celor care ne apără teritoriul. Din câte știu, am pregătit deja câteva mii de cocktail-uri Molotov pe care le-am trimis deja luptătorilor noștri, soldaților noștri.

Ieri, armata rusă a bombarbat aeroportul regional din Vinița.

Dimitro, localnic din Vinița: Am auzit sunetul rachetelor. Am văzut în social media ceea ce s-a întâmplat (n.r bombardarea aeroportului din Vinița). Însă, în prima noapte de război am văzut rachete explodând în direcția aceea. Au bombardat infrastructură militară sau ceva de genul.

Reporter: Poți să ne descrii cum prepari aceste cocktail-uri Molotov?

Dimitro, localnic din Vinița: E destul de ușor. E doar benzină și ulei. Astea sunt componentele principale. Într-o sticlă.. Da. Doar amesteci cele două componente, mai pui câteva bucăți de material și asta e tot.

Dimitro și alți localnici că el au cocktail-urile pregătite în cazul în care soldații ucraineni vor avea nevoie de ele.

ŞTIRILE ZILEI