Acest dineu oficial este practic prima parte a ceea ce presa israeliană numește "cel mai mare eveniment diplomatic din istoria țării", a transmis Ramona Avramescu pentru principalul Telejurnal.

Nu mai puțin de 41 de șefi de stat sunt prezenți în aceste zile la Ierusalim, mai mulți decât au fost, de exemplu, la înmormântările lui Ariel Sharon sau Shimon Peres.

Este un eveniment considerat istoric, iar recepția de miercuri seară s-a desfășurat după un cod protocolar foarte strict. Au participat doar 250 de invitați, fiecare șef de delegație a avut dreptul să aducă un singur însoțitor, cu condiția ca acesta să nu fie soția sau soțul, deși o parte dintre invitați au venit la Ierusalim cu partenerii de viață, a precizat trimisul special al Știrilor TVR.

Oficialitățile au asistat și la momente artistice. Unul dintre cele mai emoționante, a scris presa israeliană, a fost, de exemplu, celebra melodie a lui Leonard Cohen "Dance Me to the End of Love", interpretată de Orchestra israeliană de cameră, care a folosit o vioară recuperată de la un supraviețuitor al Holocaustului.

În afara momentelor oficiale, șefii de stat care sunt deja la Ierusalim au avut scurte momente private. Klaus Iohannis a fost miercuri la Biserica Sfântului Mormânt, împreună cu soția sa, Carmen, o vizită în cadru neoficial, dar care nu a trecut neobservată, pentru că șeful statului și soția lui s-au întâlnit cu câteva grupuri de pelerini români, cu care s-au întreținut cordial și au făcut câteva fotografii.

Joi este momentul culminant al acestui eveniment - comemorarea de la Yad Vashem. Sunt așteptați la Ierusalim președintele Rusiei și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence.

