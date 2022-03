CORESPONDENȚĂ DE RĂZBOI Voluntarii, importanți și pentru civili, și pentru armată. Orașul Odesa se pregătește de atacul rușilor, militarii ucraineni sunt în alertă

Alarma răsună şi în orașul Ismail! Este semnul că o confruntare directă poate începe oricând. Aşa că militarii ucraineni sunt mereu pe poziţii.

Lt. col. Valeri Peikov - comandant adjunct batalion: Unitatea noastră are sediul în Ismail. Sarcinile principale sunt protecția și apărarea administrației, a instituțiilor publice și a infrastructurii.

Lt col Valeri Peikov are experiență de front. Acum este comandantul adjunct al unui batalion cantonat în regiunea Odesa. Față de anul 2014, cînd Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea, acum militarii ucraineni sunt mult mai pregătiți și dotați, inclusiv cu armament primit din ţările occidentale. Iar acest fapt se vede pe câmpul de luptă. Trupele Moscovei se lovesc de o rezistență redutabilă.

Lt. col. Valeri Peikov - comandant adjunct batalion: Vreau să adaug că suntem pregătiți să ne apărăm țara. Și suntem foarte recunoscători cetățenilor români pentru ajutorul pe care îl primim aici, care este binevenit.

Voluntarii din Ismail ajută pe toată lumea, civili şi militari. Oamenii refugiaţi din zonele atacate primesc alimente, medicamente, îmbrăcăminte. Iar cei care luptă au nevoie de echipamente, veste și căști antiglonț, muniție și armament.

Larisa – voluntar: (Câți refugiați sunt aici, din alte orașe din Ucraina care au fost atacate de forțele ruse?) Întotdeauna se schimbă, dar mai mult de 300 tot sunt. Mulți se duc, dar mulți nu vor să lepede casa, că vor aici să rămână. Vor oleacă să stea unde e mai liniștit și vor să se întoarcă înapoi la casa lor. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.

La 20 de km de Ismail și 15 km de România, rușii au atacat cu rachete o unitate radar dintr-o bază militară. Sătenii din Loshchinovka au auzit exploziile şi de atunci se tem pentru viața lor. Nu înțeleg de ce președintele Rusiei a pornit războiul împotriva Ucrainei.

“Dacă e așa de înțelept, dacă îi pare rău de oameni, să ajungă la o înțelegere cu Ucraina, pentru ca lumea să continue să trăiască, pentru că până la urmă sunt și frații și surorile noastre. Să găsească o limbă comună și să încheie acest război. Noi îl rugăm asta foarte tare”.

“Ne-au spus în difuzoare că din cauza exploziilor o tânără a fost rănită și un băiat a murit. Trăim și noi îngroziți, tot timpul cu teamă”.

Ameninţarea războiului a schimbat radical viaţa în întreaga regiune Odesa. Sunt cozi de kilometri în punctele de frontieră cu Republica Moldova și România. Oamenii care fug de război sunt primiţi peste graniţă cu toată compasiunea. Autorităţi şi voluntari s-au pregătit pentru a-i adăposti şi îngriji pe cei care au lăsat totul în urmă şi tânjesc după libertatea pe care Rusia le-a răpit-o!

În drumul spre Odesa, am stat astăzi câteva ore la Palanca, unde este o zonă de tranzit și era o coadă imensă de mașini, a transmis Alina Grigore, pentru Ora de Știri. Aici este și un punct de frontieră cu Republica Moldova. Iar peste gard am văzut grupuri mari de oameni care vin dinspre Odesa și trec granița în R. Moldova. În general, erau femei și copii, cu ce-au putut strânge într-un bagaj, au lăsat totul în urmă și pleacă pentru a fi în siguranță. Am văzut mame cu ochii în lacrimi, cu bebeluși în brațe sau în cărucioare.

Aici sunt din ce în ce mai multe baricade și forțe de ordine, orașul Odesa este vizat de militarii ruși, sunt informații că se pregătește un atac, iar armata ucraineană este în alertă maximă. E stare de război aici și s-au schimbat inclusiv regulile în ceea ce privește jurnaliștii, sunt mult mai stricte acum.

